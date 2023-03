Condividi su

Sondaggi Bidimedia: Pd avanti, M5S superato

Il Partito Democratico sorpassa il Movimento 5 Stelle nelle intenzioni di voto pubblicate il 17 marzo dai sondaggi Bidimedia. Rispetto alla precedente rilevazione di inizio febbraio, i dem guadagnano il 2,2% portandosi al 18,7%. Il Pd ruba consensi soprattutto a Movimento 5 Stelle e l’alleanza tra Verdi e Sinistra Italiana: i primi calano di un punto al 16% mentre i secondi perdono lo 0,7% e si attestano al 2,9%. Calo dei consensi anche per Fratelli d’Italia che lascia sul campo lo 0,8% e scivola al 28,1%. Ora sono meno di 10 i punti che separano Fdi e Pd. Nel centrodestra da segnalare la crescita della Lega che sale al 9,2% (+0,6), stabile invece Forza Italia (7,1%). Resta inchiodato sulle sue posizioni pure il Terzo Polo, stimato all’8,4%. Sotto la soglia di sbarramento troviamo +Europa, Per l’Italia con Paragone e Unione Popolare tutti in calo rispettivamente al 2,6%, 1,8% e 1,3%. Chiudono in leggero rialzo Democrazia Sovrana e Popolare (1%) e Noi Moderati (0,9%). Gli altri partiti tutti insieme raccolgono il 2%. La quota di indecisi è stimata al 23% mentre l’affluenza al 56%, in calo di due punti. I sondaggi Bidimedia registrano infine un’importante flessione della fiducia di premier e governo: la prima cala di tre punti al 44% mentre la seconda di due al 40%.

Fonte: Bidimedia

Sondaggi Bidimedia: nota metodologica

Data o periodo in cui è stato realizzato il sondaggio: dal 10 all’11 marzo 2023. Campione rappresentativo della popolazione di riferimento per provincia di residenza, genere, istruzione, età, condizione lavorativa ed ampiezza del comune di residenza, ponderato per voto pregresso. +/- 3% per una percentuale stimata del 50,0%, con un intervallo di confidenza al 95%. 1034 intervistati su 1683 contatti totali. Metodo raccolta delle informazioni: CAWI – Rilevazione telematica su Panel.

