Sondaggi elettorali Swg, il centrodestra è in calo, cresce l’opposizione

Fratelli d’Italia e Lega perdono insieme l’1,2% in una settimana

Secondo gli ultimi sondaggi elettorali di Swg si è ormai interrotta quella fase di aumento delle intenzioni di voto per il centrodestra che aveva caratterizzato il periodo successivo alle elezioni politiche. Era la classica luna di miele, che a distanza di sei mesi è ormai terminata.

Fratelli d’Italia, infatti, è visto in calo del 0,7%, al 29,6%, mentre la Lega perde mezzo punto e scende all’8%. Forza Italia invece gode di un piccolo rialzo, di un decimale, ma con il suo 6,4% è molto al di sotto del livello dello scorso settembre.

Insieme questi partiti sono al 44%. Se volessimo contare anche Noi Moderati, che Swg dà sotto l’1%, la coalizione al governo non raggiungerebbe il 45%, solo un punto in più rispetto alle politiche.

Parallelamente aumentano i partiti di opposizione. Non il PD, stabile al 20,4%, dopo alcune settimane di crescita in seguito all’elezione di Elly Schlein come segretaria del partito, mentre il Movimento 5 Stelle recupera tre decimali e va al 15,6%, poco più in alto che a settembre.

Su, del 0,2%, anche Verdi e Sinistra e +Europa, che vanno al 3,4% e al 2,7%. Bene anche Azione/Italia Viva, che guadagna tre decimali andando all’8%, dove raggiunge la Lega.

Tra le forze minori pochi cambiamenti: Per l’Italia con Paragone supera Unione Popolare, 1,8% a 1,7%. In leggero aumento, infine, le liste sotto l’1%, ora al 2,4%

Sondaggi elettorali Swg, il gradimento per Schlein supera quello per Conte

Gli italiani non hanno moltissima fiducia per i politici. Questo emerge dagli ultimi sondaggi elettorali di Swg, che evidenziano come il più popolare, Giorgia Meloni, in realtà non vada oltre il 39%.

Dietro quella che appare come il leader dell’opposizione, Elly Schlein, con il 30%. Supera Giuseppe Conte, che fino a poco tempo fa era il principale rivale della premier.

A distanza e sotto il 20% i leader di partiti comunque rilevanti. Solo il 19% ha molta o abbastanza fiducia in Matteo Salvini, il 17% in Carlo Calenda, il 16% in Silvio Berlusconi.

Fratoianni e lupi seguono con il 15% e il 14%, mentre Renzi e Bonelli sono ultimi, con il 12% e il 10%

Questi ultimi sondaggi elettorali sono stati realizzati tra il 22 e il 24 marzo su un campione di 800 soggetti con metodo Cawi. Le intenzioni di voto, invece, sono state registrate tramite sondaggi con metodologia Cati-Cawi-Cami effettuati tra il 22 e il 27 marzo su 1.200 persone

