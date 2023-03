Condividi su

Prezzo benzina e diesel oggi 29 marzo: le variazioni settimanali

Prezzo benzina e prezzo diesel oggi 29 marzo 2023: tutti i dati di come varia il costo del carburante nello stivale (e isole), e dove costa di più e di meno rispetto alla media nazionale. L’aumento del prezzo della benzina e del diesel è un tema sempre attuale e sensibile per i consumatori e gli automobilisti in tutto il mondo ed è strettamente legato alle dinamiche politiche (e geopolitiche) che stanno incidendo sul mondo intero. Inoltre, le variazioni del prezzo della benzina e del prezzo del diesel si riflettono anche sul costo medio della vita, a causa dell’incremento dei costi per la logistica.

Prezzo benzina oggi 29 marzo: dove costa di più, dove di meno

Secondo i dati a disposizione, il prezzo medio della benzina al self service, oggi, si attesta ad 1,853. Il prezzo medio settimanale è, invece, fissato ad 1,851 (rilevata dal 21/03/2023 al 27/03/2023). Un trend leggermente in discesa, quindi, per il costo della benzina.

La Provincia più cara per fare il pieno, con un prezzo medio della benzina che arriva a 1,905, è la provincia di Aosta (Valle d’Aosta). La differenza tra il prezzo medio della Provincia e il prezzo medio al self in Italia tocca i 61 centesimi. La Provincia più economica, in questo momento, per fare il pieno al proprio veicolo, è Ancona (Marche), con un prezzo medio al self che si ferma ad 1,804. (differenza negativa di 49 centesimi rispetto alla media nazionale).

Prezzo diesel oggi 29marzo: Aosta è sempre la provincia più cara

Secondo i dati forniti dal Ministero dell’Ambiente e la Sicurezza Energetica, il prezzo medio del diesel al self service, oggi, si attesta ad 1,770 Il prezzo medio settimanale è, invece, fissato ad 1,801 (rilevato per la settimana che va dal 21/03/2023 al 27/03/2023).

La Regione più cara per riempire il serbatoio è ancora una volta la Valle d’Aosta, che vede un prezzo medio del diesel fissato a un prezzo di 1,856. La differenza positiva rispetto alla media nazionale è di 55 centesimi. La Provincia più economica, in questo momento, per fare il pieno al proprio veicolo, è la Provincia di Ancona, con un prezzo medio al self che si ferma a 1,726 (differenza negativa di 44 centesimi rispetto alla media nazionale).

