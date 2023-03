Condividi su

Terremoto Campobasso: scossa nella notte. Paura e pochi danni

La città di Campobasso ha vissuto un momento di paura la scorsa notte, quando un terremoto di magnitudo Mw 4.6 ha colpito la zona occidentale della città. L’epicentro è stato localizzato a circa 2 km a ovest di Montagano, a una profondità di 23 km.

Tanta paura e pochi danni per il terremoto Campobasso: autorità consigliano allerta

Fortunatamente, non ci sono stati danni significativi riportati dalle autorità locali, sebbene ci siano stati alcuni segnalazioni di crepe nelle pareti di alcune abitazioni. Tuttavia, il terremoto ha provocato l’interruzione temporanea dell’erogazione di energia elettrica in alcune zone della città.

Il terremoto è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma, che ha fornito anche informazioni sulle coordinate geografiche dell’epicentro (lat, lon) 41.6450, 14.6460.

La popolazione locale è stata invitata a rimanere vigile e a segnalare eventuali danni alle autorità competenti. Gli esperti hanno anche suggerito di prestare attenzione a eventuali scosse di assestamento che potrebbero verificarsi nei prossimi giorni. Già nelle ore successive alla scossa di magnitudo 4.6, se ne sono verificate delle altre di entità molto più moderata (sismi di magnitudo compresi tra 2,0 e 3,0).

I Vigili del Fuoco hanno notificato che non sono state registrate richieste di soccorso, segnalazioni di crolli o danni alle persone. In aggiunta, la Protezione Civile del Molise ha comunicato che, dalle prime verifiche effettuate dalla Sala Situazione Italia, non risultano al momento feriti o situazioni di criticità per edifici. In via precauzionale, in ogni caso, il sindaco Gravina ha disposto la sospensione delle attività didattiche degli istituti scolastici di ogni ordine e grado pubblici per la giornata di oggi, 29 marzo, per dar modo ai tecnici di valutare eventuali danni strutturali.

Scossa avvertita anche in Regioni limitrofe ma senza alcun danno

Il Terremoto è stato percepito anche nelle Regioni vicine, includendo quindi Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Lazio e Abruzzo. Considerata l’intensità del sisma, non ci sono (fortunatamente) danni da segnalare.

