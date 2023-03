Condividi su

Nuovi bonus bollette: cosa contiene l’ultimo decreto? I punti

Nuovi bonus bollette nell’ultimo decreto licenziato dal Governo Meloni per contrastare i pesanti effetti della crisi energetica sui conti delle famiglie e delle aziende italiane. I punti principali del provvedimento: proroga delle agevolazioni già esistenti e lancio di un contributo inedito la cui erogazione scatta solo se il prezzo del gas supera un certo livello.

Tregua fiscale: scadenze posticipate? Le nuove date

Nuovi bonus bollette: cosa contiene l’ultimo decreto? I punti

Nuovi bonus bollette: le misure contenute nell’ultimo decreto che il Governo Meloni ha messo in campo contro la crisi energetica avranno effetto da aprile fino a giugno. Cosa è stato previsto nello specifico? Innanzitutto, la proroga delle agevolazioni già esistenti sulle tariffe della fornitura di energia elettrica.

Queste si rivolgono in particolare alle famiglie con un Isee inferiore ai 15mila euro o con all’interno del nucleo persone che versano in gravi condizioni di salute. Prorogata anche la misura che prevede la riduzione dell’Iva sul Gas al 5% (dal 10%) e, sempre per il secondo trimestre 2023, continueranno a essere azzerati gli oneri di sistema ma solo per il gas mentre torneranno a essere applicati alle fatture dell’energia elettrica.

Proroga anche per alcune delle maggiori agevolazioni attualmente indirizzate alle imprese, come il contributo per l’acquisto di elettricità e gas erogato via credito d’imposta. Tuttavia, saranno stabiliti criteri più rigidi per l’attribuzione dell’aiuto: infatti, solo le aziende che nel primo trimestre 2023 hanno avuto bollette superiori di almeno il 30% rispetto al primo trimestre 2019 potranno riceverli.

Per le famiglie anche un contributo di emergenza

Nuovi bonus bollette: principale novità dell’ultimo decreto dedicato alla crisi energetica il contributo che verrà erogato per il periodo 1 ottobre-31 dicembre 2023 soltanto nel caso in cui il prezzo giornaliero del gas al mercato all’ingrosso superi una certa soglia che verrà stabilita dal Governo. Il Bonus sarà applicato direttamente sulla bolletta della luce e avrà un importo diverso a secondo della zona climatica in cui è localizzata la fornitura.

Segui Termometro Politico su Google News

Scrivici a redazione@termometropolitico.it