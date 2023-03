Condividi su

Il calendario per ritirare la pensione aprile 2023: ecco le date

I pensionati aspettano con ansia il prossimo accredito della loro mensilità. Le date per il pagamento delle pensioni di aprile 2023 sono già state comunicate dall’Istituto di previdenza tramite una circolare annuale. A seconda che il pagamento venga erogato tramite Poste o banca, ci sono date diverse da segnare sul calendario.

Coloro che ricevono il pagamento tramite Poste Italiane potranno prelevare l’importo a partire dall’1 aprile, mentre per chi riceve il pagamento tramite banca, il pagamento sarà effettuato il lunedì 3 aprile. Anche se le restrizioni dovute alla pandemia sono state superate, è ancora necessario rispettare l’ordine alfabetico degli uffici postali per il ritiro del denaro contante presso gli sportelli. Questa regola vale per tutti i tipi di pagamenti pensionistici, assegni, pensioni e indennità di accompagnamento versate agli invalidi civili.

Online il cedolino pensione aprile 2023

È possibile accedere online al documento che contiene tutte le informazioni relative al pagamento della pensione di aprile 2023, noto come cedolino pensioni. I pensionati possono utilizzare le proprie credenziali per accedere all’area riservata del sito web dell’ente previdenziale e visionare il documento, che fornisce informazioni come l’importo mensile, le trattenute fiscali e contributive, le variazioni dell’ammontare legate a contributi arretrati e altre informazioni amministrative. L’utilizzo del cedolino pensioni aprile 2023 potrebbe essere richiesto come prova del reddito da pensione per ottenere finanziamenti o altri servizi. Nel caso si necessiti di assistenza, è possibile chiedere aiuto presso un Caf.

Quando ritirare pensione aprile 2023

Per ritirare in contanti la pensione di aprile 2023, bisogna rispettare la turnazione alfabetica stabilita dalla sede territoriale di riferimento. L’elenco alfabetico sarà suddiviso in base alla lettera iniziale del cognome e sarà esposto all’ingresso degli uffici postali. La turnazione sarà la seguente:

sabato 1 aprile (solo mattina) dalla A alla B;

lunedì 3 aprile dalla C alla D;

martedì 4 aprile dalla E alla K;

mercoledì 5 aprile Dalla L alla O;

giovedì 6 aprile dalla P alla R;

venerdì 7 aprile dalla S alla Z.

