Robert Downey Jr. compie 58 anni: biografia e carriera di “Iron Man”

Robert Downey Jr. è un attore americano nato nel 1965 a New York e che nella giornata di ieri, 4 aprile, ha compiuto 58 anni,. È uno degli attori più famosi e rispettati di Hollywood, ed è stato protagonista di molti film di successo nel corso della sua carriera.

Negli anni novanta, Robert Downey Junior ha vissuto un momento particolarmente importante, rendendosi noto al grande pubblico con la sua interpretazione di Charlie Chaplin e, allo stesso tempo, per una serie di problemi legati a dipendenze che hanno frenato la sua ascesa. In particolare, tra il 1996 e il 2001, Downey Junior è stato arrestato a più riprese per possesso di marijuana, cocaina ed eroina.

Il grande successo con la saga di Iron Man

Nella seconda metà della prima decade del XXI secolo, Robert Downey Jr. torna nel pieno dell’attività e viene sostanzialmente “perdonato” dallo star system.

Uno dei ruoli più importanti della sua carriera è stato quello di Tony Stark/Iron Man nella serie di film Marvel Cinematic Universe, che ha iniziato nel 2008 con il film “Iron Man”. Downey ha interpretato il personaggio in molti film successivi, tra cui “The Avengers”, “Iron Man 2”, “Iron Man 3”, “Avengers: Age of Ultron”, “Captain America: Civil War”, “Spider-Man: Homecoming” e “Avengers: Infinity War”. Questo ruolo ha fatto di lui uno degli attori più famosi al mondo e ha portato il suo successo a livelli ancora più alti.

Altri film importanti in cui ha recitato includono “Chaplin” (1992), per il quale ha ottenuto una nomination all’Oscar come Miglior Attore, “Zodiac” (2007), “Sherlock Holmes” (2009) e “The Judge” (2014). Ha anche recitato in “Less Than Zero” (1987), “Natural Born Killers” (1994), “Two Girls and a Guy” (1997), “Kiss Kiss Bang Bang” (2005) e “Tropic Thunder” (2008), per citarne solo alcuni.

Tra alti e bassi, auguri a uno dei più grandi attori di Hollywood: Robert Downey Jr.

La carriera di Downey ha subito alti e bassi, con problemi personali che lo hanno portato in carcere e alla riabilitazione, ma ha dimostrato una grande capacità di risalire e di continuare a lavorare nel mondo del cinema. La sua interpretazione in “Iron Man” è stata un trampolino di lancio per la sua carriera, e Downey continua a essere uno degli attori più amati e rispettati a Hollywood.

