Stasera in tv, Total Recall – Atto di forza: cast, trama e recensione

Stasera in tv, Total Recall: cast, trama e recensione

Stasera in tv su IRIS alle ore 21:00 va in onda “Total Recall – atto di forza”. Si tratta di un film di fantascienza del 1990 diretto da Paul Verhoeven e interpretato da Arnold Schwarzenegger. La trama segue la storia di Douglas Quaid, un uomo che insegue il sogno di vivere su Marte. In un futuro distopico, dove la Terra è sovrappopolata e inquinata, la compagnia Rekall offre un servizio di viaggio virtuale per “ricordare” esperienze che non si sono mai vissute realmente. Quaid decide di provare il servizio ma durante la procedura, scopre di avere dei veri ricordi di una vita su Marte e inizia a sospettare che la sua vita sia solo una simulazione.

Il film vanta un cast di alto livello, con Arnold Schwarzenegger nella parte del protagonista, Sharon Stone nel ruolo di sua moglie e Rachel Ticotin come interesse amoroso. Ronny Cox, Michael Ironside e Marshall Bell interpretano i ruoli dei cattivi.

Total Recall è un film decisamente positivo e da vedere

“Total Recall” è uno dei migliori film di fantascienza degli anni ’90, grazie alla sua trama avvincente, al cast stellare e all’ottima regia di Paul Verhoeven. Schwarzenegger offre una delle sue migliori performance come attore, dimostrando di avere la capacità di interpretare personaggi complessi. La pellicola offre anche una forte critica al capitalismo e al consumismo, mostrando un futuro distopico in cui le risorse sono limitate e le multinazionali detengono il potere assoluto.

La trama di “Total Recall” è ben costruita e avvincente, grazie anche alla regia di Verhoeven. La pellicola offre un cast stellare, che offre prestazioni memorabili. Inoltre, il film è stato pioniere nell’utilizzo di effetti speciali di alta qualità per l’epoca. Non ci sono molti elementi negativi da segnalare in “Total Recall”, se non una certa enfasi sull’azione e sulla violenza che potrebbe non essere gradita a tutti gli spettatori. Inoltre, alcuni elementi della trama potrebbero risultare confusi o poco chiari.

Appuntamento, quindi, a stasera in tv su IRIS alle ore 21:00 va in onda “Total Recall – atto di forza”

