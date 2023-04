Condividi su

Sondaggi Quorum: Pd, superata quota 20%, bene anche il M5S

Sorride il fronte progressista nelle intenzioni di voto registrate dai sondaggi Quorum/YouTrend per SkyTg24. Il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle sono dati in crescita rispettivamente al 20,6% (+0,5%) e al 16,4% (+0,6%). In flessione Fratelli d’Italia che scende al 28,8%. Si riduce a poco più di otto punti la distanza tra il partito della premier Meloni e la principale forza di opposizione guidata da Schlein. Nel centrodestra si segnala la crescita sia della Lega che stampa un netto 9% che di Forza Italia (6,2%). Nel mezzo il Terzo Polo di Azione e Italia Viva è in sofferenza (-0,3%) al 7,3%. L’alleanza Verdi e Sinistra Italiana fatica a tornare sopra la soglia di sbarramento del 3%: ora si trova al 2,7%, in leggero calo rispetto alla precedente rilevazione. Giù pure i valori di Per l’Italia ora al 2,2% (-0,2%), +Europa (in calo di tre decimi al 2%) e Noi Moderati (-0,1% all’1,2%). Gli altri partiti tutti insieme raccolgono il 3,6% mentre la quota di astenuti e indecisi si alza dell’1,8% al 42,1%. Infine aumentano di un punto percentuale al 42% i giudizi positivi sull’operato del governo.

Fonte: Quorum

Sondaggi Quorum: nota metodologica

Data o periodo in cui è stato realizzato il sondaggio: dal 28 al 30 marzo 2023. Universo di riferimento: popolazione maggiorenne residente in Italia, indagato per quote di genere ed età incrociate, stratificate per titolo di studio e ripartizione ISTAT di residenza. Errore campionario: +/- 3,5% con intervallo di confidenza del 95%. 802 interviste complete, la metodologia CAWI non consente di rilevare il numero dei non rispondenti e delle sostituzioni effettuate.

