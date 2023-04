Condividi su

La rapina del secolo: trama, cast e recensione del film in tv

Stasera in tv su Rai 4 alle 21:20 va in onda “El robo del siglo” – meglio conosciuto in italiano con il titolo “La rapina del secolo”, film argentino che racconta la vera storia del furto di oltre 15 milioni di dollari dalla filiale della Banca della Provincia di Buenos Aires nel 2006. Diretto da Ariel Winograd e scritto da Alex Zito, il film segue il piano di un gruppo di uomini comuni che decidono di fare il colpo del secolo, infiltrandosi nella banca e portando via tutto il denaro in una notte.

La rapina del secolo: trama e cast di uno dei film più divertenti del cinema argentino

Il cast del film è eccezionale e include attori del calibro di Diego Peretti, Guillermo Francella, Luis Luque, Pablo Rago e Rafael Ferro. Ognuno di loro porta al personaggio un tocco personale e una profondità che fa sì che lo spettatore si immedesimi con loro e con la loro storia.

La trama è ben scritta e tiene lo spettatore incollato allo schermo dall’inizio alla fine, con un equilibrio perfetto tra azione, suspense e momenti di umorismo. La regia è impeccabile e la fotografia cattura l’atmosfera del quartiere di Buenos Aires dove si svolge la storia.

La connotazione sociale e la “critica leggera” al mondo finanziario

Il film è stato accolto molto bene dalla critica e dal pubblico, diventando uno dei maggiori successi al botteghino in Argentina nel 2020. È stato inoltre selezionato come rappresentante dell’Argentina per il miglior film internazionale agli Oscar 2021. Come vari altri soggetti a tema heist, per lo meno in Argentina, la trama si sviluppa con una connotazione socio-politica.

“El robo del siglo” è un film arguto e coinvolgente, con una trama ben scritta, un cast di talento e una regia impeccabile. Inoltre, la città e la nazionalità “si sentono”, diventano elementi chiave nella scrittura e nello svolgimento della storia. Un film, quindi, imperdibile per chiunque voglia scrutare e conoscere Buenos Aires.

Appuntamento, quindi, a stasera in tv su Rai 4 alle 21:20 con La rapina del secolo.

