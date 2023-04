Condividi su

programmi tv 11 aprile, La casa dei libri: trama, cast e recensione

Tra i programmi tv di stasera 11 aprile spicca il film “La casa dei libri”, in onda su Rai 5 a partire dalle 21:15.

“La casa dei libri” (The Bookshop) è un film drammatico del 2017 diretto da Isabel Coixet, basato sul romanzo omonimo di Penelope Fitzgerald. Ambientato nella cittadina costiera di Hardborough, in Inghilterra, negli anni ’50, il film racconta la storia di una vedova di nome Florence Green, interpretata da Emily Mortimer, che decide di aprire una libreria indipendente nella città, che sembra essere in disperato bisogno di una cultura che la faccia risvegliare dal torpore.

Florence incontra l’opposizione della signora Gamart (Patricia Clarkson), una donna potente e influente della città, che vuole utilizzare lo spazio in cui Florence vuole aprire la sua libreria per le sue personali attività. Florence, tuttavia, decide di andare avanti con il suo sogno, e con l’aiuto di un anziano mecenate (interpretato da Bill Nighy) e di una ragazzina locale, riesce a far funzionare la sua libreria, attirando clienti e creando un importante centro culturale nella città.

Di cosa parla La casa dei libri

Il film è un’ode alla cultura e alla letteratura, e celebra la passione e la perseveranza che spingono una persona a realizzare i propri sogni nonostante le difficoltà incontrate. La regia di Isabel Coixet è delicata e attenta, e la sceneggiatura rispetta fedelmente la trama del romanzo originale. La fotografia, con i suoi colori pastello e la sua atmosfera sognante, trasmette l’idea di un mondo che si sta aprendo a nuove possibilità.

Il cast di “La casa dei libri” è straordinario, con Emily Mortimer che offre una performance commovente nei panni della protagonista Florence Green. La sua interpretazione trasmette la tenacia e la dolcezza della vedova che lotta per realizzare il suo sogno. Bill Nighy è affascinante e divertente come mecenate e Patricia Clarkson è perfetta come antagonista, risultando spietata ma affascinante.

Un film molto apprezzato: una recensione essenziale de “La casa dei libri”

Il film è stato accolto positivamente dalla critica, in particolare per la regia di Isabel Coixet e per le performance degli attori principali. “La casa dei libri” ha ricevuto inoltre numerose candidature e premi ai festival internazionali, tra cui il premio per il miglior film internazionale al Festival Internazionale del Cinema di Guadalajara. In conclusione, “La casa dei libri” è un film delicato e poetico che celebra il potere della cultura e della letteratura di creare comunità e di far rifiorire le speranze di una città addormentata. La regia di Isabel Coixet e le interpretazioni degli attori principali sono superbe, rendendo il film un’esperienza cinematografica toccante e indimenticabile.

