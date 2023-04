Condividi su

Chi l’ha visto 12 aprile 2023, anticipazioni e temi stasera in tv

Federica Sciarelli sarà la conduttrice della puntata di “Chi l’ha visto?” che andrà in onda stasera in tv, mercoledì 12 aprile 2023, alle 21.20 su Rai 3. La puntata di stasera vedrà come protagoniste due vicende che hanno scosso l’opinione pubblica: l’omicidio di Niccolò Ciatti, avvenuto nel 2017, e la scomparsa della giovane Jessika, avvenuta l’11 gennaio di quest’anno in provincia di Bergamo.

Un omicidio senza movente e un assassino in fuga.

Niccolò Ciatti, un giovane di 21 anni di Scandicci, fu ucciso nel 2017 durante una serata in discoteca a Llorent de Mar, in Spagna. Il responsabile dell’omicidio è Rassoul Bissoultanov, un professionista di arti marziali e lotta, condannato a 23 anni di carcere. Tuttavia, l’assassino è in fuga da nove mesi e non si hanno notizie sulla sua posizione. Nel corso della puntata, Federica Sciarelli intervisterà Luigi Ciatti, padre della vittima, il quale ha recentemente dichiarato che l’ergastolo non sarebbe stato sufficiente per il colpevole.

A Chi l’ha visto, la scomparsa della giovane Jessika

La seconda vicenda che verrà trattata in questa puntata riguarda la scomparsa di Jessika, una giovane di 17 anni di Gazzaniga, in provincia di Bergamo. Jessika era molto religiosa e alcune segnalazioni la indicano come avvistata a Trevignano, in provincia di Roma, luogo che è stato al centro dell’attenzione mediatica per alcune presunte apparizioni della Madonna e per le lacrime di acqua e sangue che sarebbero emerse da una statuetta acquistata a Medjugorje. Altre segnalazioni conducono invece al convento di Bassano Romano, in Romania da una parente e in Polonia.

Aggiornamenti, stasera in tv, sul caso Chaama

Durante la puntata, Federica Sciarelli aggiornerà anche sul caso di Chaama, una quindicenne di Orzinuovi, in provincia di Brescia, che è fuggita di casa dopo che i genitori le avevano sequestrato il telefono cellulare.

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM

Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a redazione@termometropolitico.it