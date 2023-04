Condividi su

Sondaggi Lab2101: centrodestra in difficoltà, cresce il centrosinistra

Fratelli d’Italia in difficoltà mentre il Pd scoppia di salute. Questi in sintesi i dati evidenziati dagli ultimi sondaggi realizzati da Lab2101 per Affaritalianiit il 6 aprile. Non è solo Fdi ad essere in crisi è l’intero centrodestra a vivere un momento di appannamento. Il partito della premier Meloni è dato in calo di quattro decimi a l 29,3%, Forza Italia perde quattro decimi e scivola al 6,5% mentre Noi Moderati flette allo 0,6%. Solo la Lega mantiene la barra dritta guadagnando due decimi e attestandosi al 9,8%. Non basta però a risollevare le sorte dell’area di centrodestra i cui consensi calano di mezzo punto al 46,3%. Di tutt’altro tenore l’aria che si respira nel centrosinistra (24,5%) trainato dalla crescita continua del Pd (+0,3%) arrivato ora al 18,7%. Bene anche +Europa sondata al 2,1% mentre l’alleanza Sinistra e Verdi cede un decimo e scende al 3,7%. Le altre forze politiche sono in chiaro scuro: il Movimento 5 Stelle guadagna quattro decimi e risale al 15,6% mentre il terzo polo Azione/Italia Viva è in calo di sei decimi all’8,5%. Chiude Italexit al 2,4%. Gli altri partiti tutti insieme raccolgono il 2,1%.

Fonte: Lab2101

Sondaggi Lab2101: nota metodologica

In allegato all’immagine.

Segui Termometro Politico su Google News

Scrivici a redazione@termometropolitico.it