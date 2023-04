Condividi su

Il Pd rimane fermo al 19,3%

Secondo gli ultimi sondaggi elettorali di Emg prosegue il momento non più esaltante per Fratelli d’Italia. Se all’indomani delle elezioni politiche sull’onda della classica luna di miele vi era stata una crescita delle intenzioni di voto per il partito di Giorgia Meloni, soprattutto a spese degli alleati, ora sembra esservi un riflusso.

Questa settimana vi è un calo dello 0,2%, al 26,6%, ovvero solo sei decimali sopra il dato di settembre. Questi voti però non sembrano andare agli alleati. Forza Italia scende dall’8,2% all’8%, mentre la Lega guadagna solo un decimale ed è al 9,6%. Noi Moderati, poi, è ferma all’1,2%.

All’opposizione l’unica forza a vedere un aumento è il Movimento 5 Stelle, che pare recuperare parte del terreno perduto a favore del nuovo Pd di Schlein. Così il M5S sale di tre decimali al 16,8%, mentre i democratici rimangono al 19,3% precedente, come i suoi alleati Sinistra Italiana/Verdi e +Europa, che sono fermi rispettivamente al 2,7% e al 2%.

Fuori dai principali poli Azione/Italia Viva rimane sotto il 7% scendendo di un altro decimale al 6,8%, mentre Per l’Italia con Paragone non si muove dal suo 2,6%. Come del resto Unione Popolare, che è all’1,4%

Sondaggi elettorali Emg, sale però la fiducia nel governo

Buone notizie per Giorgia Meloni vengono però dai dati sulla fiducia personale e per il suo esecutivo. La prima rimane alta, al 48%, in un contesto con pochi cambiamenti. Solo l’ex premier Draghi la supera, il 51%.

Il gradimento per il governo, invece, cresce di un punto, dal 47% al 48%, mentre i giudizi negativi scendono di due, dal 52% al 50%.

Rispetto alla scorsa settimana, poi, aumentano dal 42% al 45% quanti pensano che si debba privilegiare nella distribuzione delle risorse del PNRR chi le sa spendere meglio, anche se cresce anche quanti credono che debbano andare a chi ne ha bisogno. Ora sono il 40%

Questi sondaggi elettorali sono stati realizzati il 6 aprile su un panel telematico di 1.402 persone

