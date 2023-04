Condividi su

Quarto Grado – anticipazioni 14 aprile stasera in tv. Si torna su caso Orlandi

Nella puntata di stasera in tv di Quarto Grado (condotto da Gianluigi Nuzzi) in onda su Rete 4 a partire dalle ore 21:20, ci si occupa della vicenda di Grazia Prisco: l’ottantenne, fuggita da Sarno – in provincia di Salerno – con un coetaneo a bordo di un Apecar, è stata ritrovata in un bosco privata di vita. Si parlerà, quindi, di come la donna sia morta e il motivo per il quale sia stata uccisa. Attualmente il caso è ancora pieno di incognite ma si segue la pista del denaro, per capire se qualcuno potesse avere degli interessi dalla sua dipartita.

A Quarto Grado, stasera in tv, si ritorna sul cold case di Emanuela Orlandi

Al centro della puntata anche la storia di Emanuela Orlandi, la ragazza residente nella Città del Vaticano, scomparsa il 22 giugno 1983 mentre tornava a casa dopo una lezione di musica. Il fratello, Pietro Orlandi, è stato convocato in Vaticano ed è stato ascoltato per otto ore e avrebbe consegnato della documentazione agli inquirenti. Per capirlo viene ricostruito, passo dopo passo, il caso che da 40anni chiede giustizia. Il caso di Emanuela Orlandi è sicuramente tra i misteri più fitti e oscuri della storia recente del nostro Paese. Nel corso degli anni si sono proposte le più svariate teorie, con alcune di queste che arrivavano a implicare anche esponenti della politica italiana e la criminalità organizzata romana.

Gli ospiti della serata

Tra gli ospiti confermati nella puntata di stasera troviamo Carmen Pugliese, Luciano Garofano, Alessandro Meluzzi, Massimo Picozzi, Carmelo Abbate, Caterina Collovati e Grazia Longo.

