Pensioni: in arrivo Decreto Lavoro, nuove finestre per precoci

Pensioni: in arrivo un nuovo Decreto Lavoro. Nel provvedimento si definiranno 3 finestre di uscita anticipata dal mondo del lavoro con Ape sociale riservate ai lavoratori precoci. Tra le misure anche l’atteso allargamento dei requisiti necessari per sfruttare Opzione Donna dopo la stretta determinata dall’ultima Legge di Bilancio. Una panoramica delle ultime notizie sul punto.

Pensioni: in arrivo Decreto Lavoro, nuove modalità per precoci

Pensioni: il Governo Meloni quasi pronto a licenziare un nuovo Decreto Lavoro. Nel provvedimento 3 finestre di uscita anticipata dal mondo del lavoro con Ape sociale – e non più soltanto 2 come previsto attualmente – che si potranno sfruttare già nel corso del 2023. Tali finestre però saranno riservate ai cosiddetti lavoratori precoci, cioè ai lavoratori che hanno cominciato a versare contributi per almeno 12 mesi anche in modo non continuativo prima del compimento del 19esimo anno d’età.

Dunque, i lavoratori precoci con almeno 41 anni di contributi versati, a prescindere dall’età anagrafica, potranno sfruttare Ape sociale in concomitanza, come si diceva, con tre finestre temporali: quella del 31 marzo, quella del 15 luglio e quella che non potrà essere sfruttata entro e non oltre il 30 novembre.

Allargamento dei requisiti di accesso per Opzione Donna

Pensioni: nel provvedimento non solo la definizione delle finestre per uscire anticipatamente dal lavoro con Ape Sociale, con l’inserimento di una scadenza aggiuntiva, ma anche importanti novità riguardanti Opzione Donna. Tra le misure, infatti, dovrebbe comparire anche il tanto atteso l’allargamento dei requisiti necessari per sfruttare la modalità di pensionamento anticipato dedicata alle lavoratrici dopo che una stretta decretata dal Governo Meloni con l’ultima Legge di Bilancio aveva creato una platea consistente di esodate.

