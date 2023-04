Condividi su

Sondaggi Euromedia: Fdi torna a galoppare, Pd in calo

Dopo una fase di appannamento, Fratelli d’Italia torna a correre. A sostenerlo sono i sondaggi Euromedia realizzati per La Stampa e pubblicati il 14 aprile. Fdi è stimata in crescita di quasi un punto percentuale al 29,6% mentre il Pd è dato in calo di quattro decimi al 20,1%. Torna quindi ad allargarsi il distacco tra i due partiti che era sceso a poco più di otto punti nelle ultime settimane. Le altre forze politiche sondate in crescita sono Movimento 5 Stelle e Lega, rispettivamente al 15,2% (+0,2%) e al 9,3% (+0,3%). Il Terzo Polo di Italia Viva e Azione risente della lite tra i rispettivi leader, Renzi e Calenda, e scende di nove decimi al 7,7%. Stabile al 7% Forza Italia così come Per l’Italia di Paragone inchiodato al 2,4%. Continua il calo dell’alleanza Sinistra Italiana e Verdi ora al 2,1% (-0,7%). Rimangono sulle posizioni della precedente rilevazione sia +Europa (2,1%) che Noi Moderati (0,5%). Gli altri partiti tutti insieme raccolgono un netto 4%. La soglia di indecisi e astenuti interessa un terzo della popolazione votante (34%).

Euromedia ha dato anche i voti agli esponenti del governo. La premier Meloni è quella con il più alto livello di fiducia (39,7%), seguita dal ministro della Difesa Guido Crosetto (37,6%) e dal responsabile degli Esteri Antonio Tajani (37,5%), il primo in forte calo dei consensi (6%) e il secondo in crescita (0,8%).

Sondaggi Euromedia: nota metodologica

Data o periodo in cui è stato realizzato il sondaggio: 12 aprile 2023. Campione casuale nazionale rappresentativo della popolazione italiana maggiorenne secondo genere, età, livello di scolarità, area geografica di residenza, dimensione del comune di residenza. Il margine di errore relativo ai risultati del sondaggio (livello di rappresentatività del campione del 95%) è +/- 3.1% per i valori percentuali relativi al totale degli intervistati (1.000 casi). Interviste telefoniche – metodologia C.A.T.I.-C.A.M.I.-C.A.W.I.

