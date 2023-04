Svelare i segreti della fortuna: la scienza dietro le superstizioni del casinò

Condividi su

Anche se qualcuno potrebbe dissentire, la scienza che sta dietro alle superstizioni dei casinò è tutta incentrata sull’illusione del controllo. In genere, se uno scommettitore medio avesse un desiderio, è probabile che vorrebbe una di queste due cose. O una scorta infinita di fortuna per vincere o una scorta infinita di denaro per scommettere. Tuttavia, questi desideri non sono praticabili.

Ciononostante, molti giocatori d’azzardo credono nelle superstizioni. Quando il cervello di un individuo non riesce a trovare rapidamente una soluzione a un particolare gioco di casinò. Spesso il giocatore inizia a formarsi delle superstizioni per avere l’illusione di avere il controllo, e alcune illusioni possono essere piuttosto bizzarre. Gli esperti di psicologia affermano che il cervello è una macchina di apprendimento molto potente. Pertanto, gli scommettitori cercheranno di percepire il loro stato di fortuna. Ci sono diversi fattori che possono far pensare a uno scommettitore di essere destinato a perdere o a vincere. Scopriamo alcune superstizioni comuni sul gioco d’azzardo che dovreste conoscere.

I numeri

I numeri sono una delle superstizioni più comuni che riguardano il gioco d’azzardo. Ad esempio, alcuni dei più importanti e noti giocatori d’azzardo, come Dannemann, hanno usato i numeri nel gioco. Dannenmann poteva arrivare al casinò con un taxi di numero pari. Per questo motivo, si impegnava a prendere solo taxi con numero pari ogni volta che voleva viaggiare. Secondo lui, questo gli avrebbe portato fortuna durante il gioco.

Tuttavia, le superstizioni sui numeri possono essere talvolta complicate. Infatti, un numero che è fortunato in una cultura può essere sfortunato in un’altra. Ad esempio, gli asiatici credono che il quattro significhi sfortuna, mentre gli occidentali considerano il 13 una cifra sfortunata.

Abbigliamento

Quando Steve Dannenmann vinse 4,2 milioni di dollari nel World Series of Pokers Tournament of Champions, la sua vittoria fu attribuita alla superstizione e alla fortuna. Per questo motivo, indossò la stessa visiera e la stessa camicia per tutti i 7 giorni dell’evento principale. Anche se le superstizioni del gioco d’azzardo possono essere molto personali, la maggior parte degli scommettitori considera ciò che indossa al tavolo da gioco come un atleta fa con la sua canottiera o il suo paio di pantaloncini fortunati.

Contare i soldi al tavolo

Sebbene contare i soldi al tavolo sia percepito come un’etichetta sbagliata del casinò, si crede anche che porti sfortuna. Finché il gioco è ancora in corso, non dovreste mai contare i vostri soldi, soprattutto se siete giocatori di carte. Anche se potrebbe essere difficile capire perché contare i soldi al tavolo porti sfortuna, non fatelo se siete superstiziosi. Contate i soldi solo a partita conclusa.

La fortuna della signora

Anche se alcuni potrebbero considerarlo un cliché cinematografico, la fortuna è ancora presente nei casinò. Per esempio, si notano giocatori che chiedono a belle donne di lanciare i dadi per loro. Oppure, altri chiedono alla donna di soffiare i suoi dadi nella speranza di avere fortuna. I giocatori d’azzardo credono che le belle donne siano un segno di buona fortuna e che far fare loro qualcosa per voi porterà fortuna.

Se volete mettere in pratica queste superstizioni sul gioco d’azzardo, assicuratevi di farlo su i migliori siti di casinò online italiani. L’esperienza qui vi piacerà.

Segui Termometro Politico su Google News

Scrivici a redazione@termometropolitico.it