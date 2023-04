Condividi su

Alessandro Preziosi spegne 50 candeline. La biografia dell’attore

Alessandro Preziosi, attore italiano noto per la sua interpretazione di personaggi romantici e drammatici, celebra il suo 50° compleanno il 19 aprile. Nato a Napoli nel 1973, Preziosi si è diplomato presso il Liceo classico Umberto I di Napoli prima di laurearsi in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II con il massimo dei voti. Successivamente, ha lavorato come assistente di Diritto tributario presso l’Università degli Studi di Salerno.

Clicca qui per le altre biografie del Termometro

La carriera artistica di Alessandro Preziosi, iniziata quasi per caso

La sua carriera artistica è iniziata nel 1996, quando ha partecipato al programma Beato tra le donne e ha attirato l’attenzione del regista Antonio Calenda che gli ha affidato il ruolo di Laerte nell’Amleto. In seguito, ha lavorato in televisione nella soap opera Vivere e nella miniserie tv Una donna per amico 2 di Rossella Izzo, ma ha continuato a cimentarsi nel teatro realizzando il monologo Le ultime ore di AI insieme all’amico Tommaso Mattei, con il quale ha fondato la società Khora Teatro.

Tuttavia, è stato il ruolo del conte Fabrizio Ristori nella serie televisiva Elisa di Rivombrosa, trasmessa tra dicembre 2003 e febbraio 2004 da Canale 5, che gli ha dato la celebrità e il Telegatto come personaggio maschile dell’anno. In seguito, ha recitato in diverse produzioni televisive e cinematografiche di successo, come Il commissario De Luca, per cui ha vinto il premio Kineo per il miglior film televisivo al Festival di Venezia 2008 e il gran premio internazionale Efebo D’Oro di Agrigento come miglior adattamento televisivo di un testo letterario.

Nel corso degli anni, Preziosi ha dimostrato le sue doti artistiche anche nel teatro, dove ha prodotto e interpretato il melologo Il Ponte, scritto da Carmelo Pennisi con musiche di Di Battista, e Amleto, riduzione dell’omonima tragedia di Shakespeare su testi di Eugenio Montale.

Preziosi è stato anche chiamato a partecipare come voce narrante, insieme a Giannini, Guaccero e Fulco, all’evento La notte dell’Agorà sulla spianata del Santuario di Loreto, primo incontro dei giovani con Benedetto XVI.

Inoltre, è stato un importante promotore della cultura italiana all’estero, partecipando a diverse iniziative in tutto il mondo per diffondere la bellezza della lingua e della cultura italiane.

Alessandro Preziosi è senza dubbio uno degli attori italiani più apprezzati del panorama artistico contemporaneo, capace di interpretare ruoli drammatici e romantici con grande maestria e di lasciare un segno indelebile nella memoria degli spettatori.

L’amore per il Napoli e la sua versatilità artistica

Il noto attore italiano, è un grande appassionato del calcio e tifoso del Napoli, come ha dichiarato in diverse interviste. Nel corso della sua carriera, ha avuto anche la possibilità di cimentarsi in altre attività artistiche, come la musica e la scrittura. Ha lavorato con il duo comico Ale e Franz, partecipando come guest star nel 2008 ad una puntata di Buona la prima e nel 2010 ad una puntata di Ale e Franz Sketch Show. Nel 2008 ha interpretato il cortometraggio L’alchimia del gusto, diretto da Edo Tagliavini e prodotto da Pasta Garofalo, un progetto innovativo di product placement via web. Nel corso della sua carriera, ha anche fatto diverse apparizioni sul palco del Festival di Sanremo. Nel 2005, nella puntata dedicata agli abbinamenti Vip, ha accompagnato come pianista e cantante Nicky Nicolai e Stefano Di Battista Jazz Quartett nell’esecuzione del brano Che mistero è. Nel 2018, invece, si è esibito sul palco insieme ad Ornella Vanoni, Bungaro e Pacifico nella serata dei duetti, cantando il brano “Bisogna imparare ad amare”. Inoltre, Preziosi è anche autore delle ballate presenti nel film La seconda notte di nozze, diretto da Pupi Avati. Oltre alla recitazione e alla musica, Alessandro Preziosi ha anche inciso un disco di musica sudamericana e ha partecipato all’album Vitae, firmato dal compositore e autore Davide Cavuti nel 2016. La sua versatilità artistica e la sua passione per il calcio e la musica lo rendono uno degli attori più apprezzati e amati del panorama italiano.

Auguri per il suo 50° compleanno!

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM

Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a redazione@termometropolitico.it