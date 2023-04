Condividi su

Stasera in tv Fuori dal Coro: anticipazioni puntata 18 aprile

Questa sera in tv martedì 18 aprile, nel nuovo appuntamento con Fuori dal Coro, in onda in prima serata su Retequattro, Mario Giordano affronterà il tema dell’immigrazione con un focus sulle differenze tra la gestione dei flussi attuata dal governo spagnolo, che ha visto un dimezzamento degli arrivi nel primo trimestre del 2023, e quella italiana segnata dal record di sbarchi. Si dovrebbe porre una comparativa con le misure adottate dal governo socialista in Spagna che, nel corso del tempo, sembra riuscito a ridurre notevolmente il numero degli sbarchi.

Mario Giordano a Fuori dal Coro affronta il tema del caro affitti

Nel corso della serata, ampio spazio a un’analisi sul caro affitti che sta interessando diverse città italiane e a un reportage sul mercato del lavoro in cui domanda e offerta non coincidono a causa dei salari molto bassi. Oltre ai bassi salari, inoltre, c’è un evidente problema legato all’inflazione e ai rincari determinati dalla gentrificazione delle città, con sempre meno appartamenti disponibili per uso abitativo in favore di quelle ad uso turistico.

Il “business delle occupazioni”: una delle tematiche più ricorrenti del programma

E ancora, tutti gli aggiornamenti sui ladri di case con un approfondimento sul business delle occupazioni abusive. Anche questo è uno degli argomenti più seguiti da Fuori dal Coro, con un gran numero di inchieste e reportage che mostrano lo “stato dell’arte” di un tema relativamente di nicchia ma che, per quella nicchia, pesa davvero tanto.

Non sono ancora stati confermati gli ospiti della serata ma si prevede, come di consueto, una partecipazione importante da parte di esponenti politici, giornalisti ed opinionisti.

