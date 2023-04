Condividi su

Sondaggi Tecnè: Fdi e Pd calano insieme, crollo Terzo Polo

Sia Fratelli d’Italia che Partito Democratico sono dati in calo nelle intenzioni di voto registrate il 15 aprile dai sondaggi Tecnè per l’Agenzia Dire. Rispetto alla settimana precedente Fdi perde tre decimi attestandosi al 29,4% mentre i dem calano dello 0,2% al 19,6%. Movimento 5 Stelle, Lega e Forza Italia registrano la stessa crescita (+0,2%) e salgono rispettivamente al 15,6%, 8,9% e 8,3%. La lite via twitter tra Calenda e Renzi non fa bene al Terzo Polo ormai in procinto di sfaldarsi: Tecnè lo sonda ancora unito (Italia Viva e Azione) ma in calo di mezzo punto al 6,9%. L’Alleanza di Sinistra e Verdi risale lentamente la china: ora si trova al 3,3%, appena sopra la soglia di sbarramento. Sotto si trovano +Europa al 2,3%, Per L’Italia di Paragone all’1,7% e tutti gli altri partiti che insieme raccolgono il 4%. La quota di astenuti e indecisi è ancora molto alta (43%).

Pesante calo della fiducia per premier Meloni e governo. Quella nel presidente del Consiglio cala di sette decimi al 54% mentre quella dell’esecutivo di mezzo punto al 47,4%.

Fonte: Tecnè

Sondaggi Tecnè: nota metodologica

Data o periodo in cui è stato realizzato il sondaggio: dal 12 al 14 aprile 2023. Campione rappresentativo della popolazione > 18 anni residente in Italia – Margine di errore: +/- 3,1% (sui risultati a livello dell’intero campione). Totale contatti: 7.053 (100%) – rispondenti: 1.000 (14,2%) – rifiuti/sostituzioni: 6.053 (85,8%). Metodo raccolta informazioni: Cati-Cawi.

