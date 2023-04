Condividi su

24 aprile, 5 cose accadute oggi, in altri anni

Il 24 aprile è una data che ha visto accadere numerosi eventi nel corso della storia, alcuni dei quali hanno cambiato radicalmente il corso degli avvenimenti. In questo articolo, parleremo di cinque eventi che hanno segnato questo giorno nel corso del tempo.

24 aprile 1792 – Viene scritto l’inno nazionale francese, La Marsigliese

“La Marsigliese” è l’inno nazionale della Francia ed è stata scritta durante la Rivoluzione francese nel 1792. La canzone prende il nome dal gruppo di volontari provenzali che cantavano la canzone mentre si dirigevano verso Parigi per sostenere la Rivoluzione. Il testo fu scritto da Claude-Joseph Rouget de Lisle, un ufficiale dell’esercito francese, la notte tra il 24 e il 25 aprile 1792. La canzone fu inizialmente chiamata “Chant de guerre pour l’Armée du Rhin” (Canto di guerra per l’Armata del Reno), ma fu in seguito adottata come inno nazionale nel 1795. Il testo e la melodia dell’inno riflettono i valori della Rivoluzione francese, come la libertà, l’uguaglianza e la fratellanza, e hanno continuato ad essere un simbolo nazionale della Francia.

1916 – Inizia l’insurrezione di Pasqua a Dublino

Il 24 aprile 1916 è ricordato come il primo giorno dell’insurrezione di Pasqua, una rivolta organizzata da un gruppo di nazionalisti irlandesi contro il governo britannico che aveva il controllo dell’Irlanda. La rivolta si concentrò principalmente a Dublino, dove le forze nazionaliste si insediarono in diversi edifici, compreso il Palazzo di Giustizia e la Posta centrale. Sebbene la ribellione fosse stata sconfitta dopo solo sei giorni di combattimenti, ebbe un impatto significativo sulle relazioni tra l’Irlanda e la Gran Bretagna, portando infine all’indipendenza dell’Irlanda.

1990 – La navetta spaziale Discovery parte per la missione STS-31

Il 24 aprile 1990, la navetta spaziale americana Discovery partì per la sua missione STS-31, che aveva l’obiettivo di posizionare il telescopio spaziale Hubble in orbita attorno alla Terra. Questo telescopio avrebbe permesso agli scienziati di studiare l’universo con una precisione senza precedenti, consentendo loro di fare importanti scoperte e comprendere meglio il funzionamento dell’universo. Tuttavia, il lancio non fu privo di problemi, poiché uno dei tre motori principali della navetta si spense poco dopo il decollo. Fortunatamente, il resto della missione si svolse senza intoppi e l’Hubble fu posizionato con successo in orbita.

2005 – Papa Benedetto XVI viene incoronato Papa

Il 24 aprile 2005, il cardinale Joseph Ratzinger venne eletto capo della Chiesa cattolica e assunse il nome di Papa Benedetto XVI. La sua elezione avvenne dopo la morte del Papa Giovanni Paolo II, che era stato al timone della Chiesa per quasi 27 anni. Benedetto XVI fu il primo Papa tedesco in oltre 500 anni e fu molto attivo durante il suo mandato, pubblicando numerose encicliche e viaggiando in tutto il mondo per incontrare i fedeli cattolici.

24 aprile 2013: Crollo del Rana Plaza a Dhaka, in Bangladesh

Il 24 aprile 2013, il Rana Plaza, un edificio a otto piani che ospitava diverse fabbriche tessili, crollò a Dhaka, in Bangladesh. L’incidente provocò la morte di oltre 1.100 persone e ferì migliaia di altre. Il crollo del Rana Plaza fu uno dei peggiori disastri industriali della storia e portò alla ribalta le condizioni di lavoro precarie dei lavoratori delle fabbriche tessili in Bangladesh e in altri paesi dell’area.

