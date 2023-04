Condividi su

Sondaggi Bidimedia: tra Azione e Italia Viva gode Forza Italia

Tra i due litiganti il terzo gode. Basta un famoso modo di dire per riassumere le intenzioni di voto realizzate dai sondaggi Bidimedia il 14 aprile 2023. A festeggiare il divorzio in seno al Terzo Polo tra Italia Viva e Azione è soprattutto Forza Italia che torna ad essere quinta forza politica del Paese col 6,6% dei consensi. Dietro di lei sia Azione che Italia Viva, con la prima (5%) che doppia la seconda (2,5%). In alto Fratelli d’Italia guadagna quattro decimi e sale al 28,5%. Il Partito Democratico, intanto, prosegue la sua rincorsa crescendo dell’1,4% al 20%. Passo indietro per il Movimento 5 Stelle che cala di mezzo punto al 15,5%. La Lega si avvicina a quota 10% (ora si trova al 9,5%). Sotto la soglia di sbarramento si trovano diverse forze politiche minori: l’alleanza Sinistra e Verdi è in flessione al 2,8% mentre +Europa è di un decimo sotto IV (2,4%). Per l’Italia con Paragone all’1,8% precede Unione Popolare (1,3%), Democrazia Sovrana e Popolare (1,1%) e Noi Moderati (0,8%). Gli altri partiti tutti insieme raccolgono il 2,2% mentre gli indecisi sono stimati al 25%.

Fonte. Bidimedia

Sondaggi Bidimedia: nota metodologica

Data o periodo in cui è stato realizzato il sondaggio: dal 13 al 14 aprile 2023. Campione rappresentativo della popolazione di riferimento per provincia di residenza, genere, istruzione, età, condizione lavorativa ed ampiezza del comune di residenza, ponderato per voto pregresso. Margine d’errore: +/- 3,3% per una percentuale stimata del 50,0%, con un intervallo di confidenza al 95%. 872 intervistati su 1300 contatti totali. Metodo raccolta delle informazioni: CAWI – Da Panel.

