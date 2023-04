Serie A, quanto guadagnano i club che vincono lo scudetto?

Condividi su

Anche la stagione 2023 della Serie A italiana, svoltasi tra innumerevoli imprevisti e colpi di scena mozzafiato, sta volgendo al termine. I migliori siti di scommesse sportive online non hanno dubbi e vedono nel Napoli il club favorito per la vittoria del tanto agognato scudetto.

Gli azzurri, in effetti, hanno condotto il campionato in maniera impeccabile e al momento godono della primissima posizione in classifica a ben 21 punti di distacco dalla seconda classificata.



Potrebbe essere proprio questo, dunque, l’anno in cui i partenopei conquisteranno il loro terzo scudetto. I primi due titoli risalgono al 1987 e al 1990, anni in cui tra le fila del Napoli militava il fenomeno del calcio Diego Armando Maradona. Ma, aldilà della meritatissima gloria, quanto guadagna un club italiano nel momento in cui si aggiudica l’ambitissimo scudetto di Serie A?





Il montepremi per lo scudetto



Sebbene la Coppa di Serie A rappresenti già di per sé un prestigioso trofeo che riempie di soddisfazione chi riesce a conquistarlo, la vittoria dello scudetto dà diritto anche ad un ingente premio in denaro che viene trasferito nelle casse del club. Vincere il campionato italiano, nello specifico, significa conquistare un montepremi di ben 23 milioni di euro. A questi si aggiungono, inoltre, altri 10 milioni per consentire la qualificazione alla successiva Champions League.



L’incasso raggiunto dalla seconda classificata del campionato ammonta, invece, a circa 26 milioni. Le squadre sul secondo gradino del podio possono ottenere altri 7 milioni per l’accesso alla Champions. La terza classificata, infine, può accedere ad un premio di ben 21 milioni, di cui una parte viene stanziato dalla Lega Serie A e una parte dalla UEFA.





I premi per le restanti in classifica



I premi per la conclusione del campionato non si fermano alle prime 3 classificate, ma anzi possono beneficiare di un incasso in denaro tutte le squadre in gara, in proporzione alla posizione che hanno raggiunto in classifica. I quattro club che si classificano in posizione utile per accedere all’Europa League, infatti, ottengono un premio che oscilla tra i 15 e i 16 milioni di euro.



La squadra che siede in settima posizione, la quale può partecipare alla nuovissima Conference League, ottiene un riconoscimento di circa 12 milioni di euro. I club che si classificano dall’ottava posizione fino alla diciassettesima incassano un premio che va dagli 8 milioni fino ai 2 milioni di euro. Le ultime tre classificate, infine, vengono premiate con una cifra che va dai 2 milioni ai 900 mila euro. Anche i club che rischiano la retrocessione, insomma, possono fruire di un premio di consolazione piuttosto ricco.



Nessuna esclusa



Sembra, insomma, che nessuno dei club che partecipa al campionato di Serie A concluda la stagione effettivamente a mani vuote. Nonostante ciò, come è giusto che sia, è la prima classificata ad aggiudicarsi il premio economicamente più importante. Come già accennato in precedenza, i pronostici calcistici online suggeriscono che sarà proprio il Napoli di Spalletti ad aggiudicarsi lo scudetto. Adesso sapete quale somma la società riuscirà a portarsi a casa nel momento in cui conquisterà questo prestigioso trofeo.

Segui Termometro Politico su Google News

Scrivici a redazione@termometropolitico.it