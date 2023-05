Condividi su

Ultime notizie Bonus occhiali 2023: online piattaforma richieste. Isee, importo (aggiornamento 2 Maggio)

Bonus occhiali: online la piattaforma per richiederlo a partire dal 5 maggio. A quanto ammonta e chi può richiederlo Bonus occhiali 2023: online la piattaforma per richiedere il contributo che permette alle famiglie più svantaggiate dal punto di vista economico di ottenere uno “sconto” sull’acquisto anche di lenti a contatto. Quali sono i requisiti da soddisfare per riceverlo e a quanto ammonta l’importo? Una panoramica veloce delle informazioni fondamentali relative al Bonus occhiali 2023.

Bonus occhiali 2023: online piattaforma richieste. Isee, importo

Bonus occhiali 2023: dal 20 aprile 2023 è online la piattaforma attraverso cui si potrà richiedere il Bonus occhiali. Il format per le domande è stato reso disponibile sul sito del Ministero della Salute (al link: https://www.bonusvista.it/home/): attualmente possono accedere solo gli esercenti che vogliono registrare il proprio punto vendita, la fase di domanda per i potenziali beneficiari invece partirà giorno 5 maggio. Per accedere e poi richiedere il Bonus occhiali 2023 sarà necessario essere in possesso di Cie, Spid o Cns.

Requisiti, modalità di domanda ed erogazione

Bonus occhiali 2023: al via dunque dal prossimo 5 maggio la nuova fase di richiesta riguardante l’incentivo dedicato all’acquisto di occhiali da vista e lenti a contatto correttive. Il contributo può essere richiesto una sola volta da ciascun membro di un nucleo familiare che risulti in possesso di un Isee in corso di validità non superiore a 10mila euro.

Una volta appurato il possesso di tale requisito economico il sistema chiederà di optare o per l’emissione di un voucher dal valore di 50 euro – che si potrà spendere entro 30 giorni e si dovrà obbligatoriamente sfruttare per intero in un unico acquisto – o per la richiesta di un rimborso (anche parziale) della spesa sostenuta sempre entro il limite massimo di 50 euro. Da ricordare che, nel caso si richieda il rimborso di una spesa già sostenuta, l’istanza dovrà essere presentata entro e non oltre il 3 luglio 2023 per un acquisto sostenuto tra il primo gennaio 2021 e il 4 maggio 2023. L’erogazione dell’incentivo proseguirà fino ad esaurimento delle risorse stanziate.

Segui Termometro Politico su Google News

Scrivici a redazione@termometropolitico.it