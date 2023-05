Condividi su

Sondaggi Quorum: centrodestra chiude aprile in crescita

È un centrodestra in salute quello fotografato dalle intenzioni di voto dei sondaggi Quorum per SkyTg24. La rilevazione del 24 aprile vede Fratelli d’Italia, Lega e Noi Moderati in crescita con la sola Forza Italia ferma sulle sue posizioni registrate la settimana precedente. Fdi è sondata al 29,4% (0,5%), la Lega all’8,7% (0,6%), FI al 6,8% e Noi Moderati all’1,3% (+0,4%). In totale il centrodestra ha guadagnato un punto e mezzo nei consensi portandosi al 46,2%.

Nel centrosinistra l’unica forza politica ad incrementare i propri voti è il Partito Democratico (+0,4%) ora al 20,7%. I dem “pescano” dal bacino di voti dell’alleanza di Sinistra Italiana e Verdi che infatti perdono quasi mezzo punto e scivolano sotto la soglia di sbarramento del 3% al 2,6% dove già si trova +Europa stimata in flessione al 2%. L’area di centrosinistra è sondata da Quorum al 25,3%.

Sondaggi Quorum: gli altri partiti

Il Movimento 5 Stelle sfiora il 17% grazie ad una crescita dello 0,3% mentre Azione (3,5%) e Italia Viva (2,1%) sono ora rilevate divise dopo che il progetto del partito unico è andato in fumo. Quorum specifica che oggi “la somma di Azione e Italia Viva è 5,6%, quasi due punti in meno rispetto alla precedente rilevazione”. L’ultimo partito a chiudere la classifica delle intenzioni di voto è Per l’Italia col’1,8%. Gli altri partiti tutti insieme raccolgono il 4,2% mentre la quota di indecisi e astenuti è stimata in crescita di otto decimi al 42,4%.

Fonte: Quorum

Sondaggi Quorum: nota metodologica

Data o periodo in cui è stato realizzato il sondaggio: dal 18 al 20 aprile 2023. Universo di riferimento: popolazione maggiorenne residente in Italia, indagato per quote di genere ed età incrociate, stratificate per titolo di studio e ripartizione ISTAT di residenza. Errore campionario: +/- 3,4% con intervallo di confidenza del 95%. 802 interviste complete. Metodo raccolta delle informazioni: Cawi.

