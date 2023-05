Condividi su

Prezzo benzina e prezzo diesel oggi 5 maggio 2023, le variazioni

I prezzi della benzina in Italia continuano a essere oggetto di attenta osservazione da parte degli automobilisti, considerando l’impatto che hanno sulle spese di trasporto e sulla vita quotidiana. Secondo i dati recenti, forniti dal ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica, il prezzo medio della benzina nel Paese è sceso rispetto alla settimana precedente, ma ci sono differenze significative a livello provinciale. Scopriamo l’andamento dei prezzi e le località con i costi più alti e più bassi.

Prezzo benzina: dove è più alta, dove più bassa

Il prezzo medio della benzina in Italia nel periodo dal 25 aprile 2023 al 1 maggio 2023 è stato fissato a 1,858 euro al litro, registrando una leggera diminuzione rispetto alla settimana precedente. Tuttavia, i prezzi possono variare notevolmente a livello provinciale.

Secondo i dati, la provincia con il prezzo medio più alto è Nuoro, in Sardegna, dove i conducenti devono affrontare un costo medio di 1,880 euro al litro. Seguono Vibo-Valentia e Avellino tra le province con i prezzi più alti. Al contrario, è a Rieti, nel Lazio, che si registra il prezzo medio più basso della benzina, con 1,786 euro al litro. A seguire ci sono Ancona e Biella tra le province con i costi più contenuti.

L’andamento dei prezzi della benzina può essere influenzato da diversi fattori, tra cui le fluttuazioni dei prezzi del petrolio greggio sul mercato internazionale, la domanda e l’offerta locali, così come gli oneri fiscali e le imposte sul carburante. Pertanto, è importante tenere presente che i prezzi possono variare notevolmente da una regione all’altra.

È interessante notare come i prezzi della benzina siano soggetti a oscillazioni frequenti, in base alle dinamiche del mercato e alle politiche energetiche. Gli automobilisti sono spesso alla ricerca delle migliori offerte e cercano di pianificare il rifornimento in base alle variazioni dei prezzi.

Prezzo diesel, le variazioni e differenze provinciali

Secondo gli ultimi dati forniti dal ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica, il prezzo medio del gasolio praticato in Italia il 4 maggio 2023 è stato di 1,681 euro al litro, registrando una diminuzione rispetto al giorno precedente. Anche per quanto riguarda il gasolio, si possono notare notevoli differenze di prezzo a livello provinciale.

Secondo i dati, la provincia con il prezzo medio più elevato è Nuoro, seguita da Vibo-Valentia e Trieste. Al contrario, è a Rieti che si registra il prezzo medio giornaliero più basso, seguita da Cagliari e Ancona. Inoltre, il prezzo medio settimanale nazionale del gasolio, calcolato dal ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica, è stato di 1,711 euro al litro, anch’esso in calo rispetto alla settimana precedente. Queste informazioni dimostrano come i prezzi dei carburanti siano soggetti a variazioni frequenti e che è sempre utile monitorarli per poter pianificare al meglio i propri spostamenti e ottimizzare le spese di carburante.

Prezzo benzina e prezzo diesel in calo generale

I prezzi della benzina in Italia sono in calo rispetto alla settimana precedente, con un prezzo medio nazionale di 1,858 euro al litro. Tuttavia, a livello provinciale, si possono riscontrare differenze significative, con Nuoro in Sardegna che registra il prezzo più alto e Rieti nel Lazio che presenta il prezzo più basso. È importante tenere d’occhio l’andamento dei prezzi e cercare le migliori opzioni di rifornimento per risparmiare sui costi del carburante.

