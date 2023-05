Eurovision: ecco dove vederlo gratis in streaming

Condividi su

Eurovision: dove vederlo gratis in streaming

L’Eurovision Song Contest è uno dei più grandi eventi musicali al mondo, che ogni anno coinvolge paesi di tutta Europa e non solo. La manifestazione canora, nata nel 1956, consiste in una gara tra le nazioni partecipanti, che competono per il titolo di miglior canzone europea dell’anno. Per l’Italia andrà, come sempre, il vincitore del festival di Sanremo. In questo caso, quindi, toccherà a Marco Mengoni con la sua “Due Vite” difendere i colori dell’Italia.

Come nasce l’Eurovision

Il concorso è noto per il suo formato unico, che prevede la partecipazione di paesi non solo europei ma anche di altri continenti, grazie all’adesione dell’Australia. Le canzoni presentate dai vari paesi sono valutate da una giuria di esperti e dal televoto dei telespettatori, che hanno l’opportunità di votare per le loro canzoni preferite.

La finale dell’Eurovision Song Contest è un evento televisivo molto seguito, con oltre 180 milioni di spettatori in tutto il mondo. Ogni paese partecipante presenta una canzone originale, accompagnata da una performance scenica elaborata e spesso spettacolare.

Il vincitore dell’Eurovision Song Contest riceve una grande attenzione mediatica, oltre a una grande popolarità in Europa e nel resto del mondo. La manifestazione canora è diventata un’importante piattaforma per la promozione di nuovi artisti e per la diffusione della musica di qualità a livello internazionale.

Dove vedere Eurovision Song Contest in streaming e gratis

Tutte e tre le serate della competizione saranno disponibili su RaiPlay, la piattaforma di streaming della Rai. Anche sul canale YouTube ufficiale dell’Eurovision Song Contest sarà possibile seguire la diretta streaming di tutte e tre le serate.

l’Eurovision Song Contest è un evento musicale internazionale di grande rilevanza, che unisce paesi e culture diverse attraverso la passione per la musica. La manifestazione è stata in grado di mantenere la sua popolarità per oltre 60 anni, grazie alla sua capacità di innovare e di rimanere sempre al passo con i tempi.

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM

Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a redazione@termometropolitico.it