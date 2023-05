Sul sito Inps nuovo percorso per richiedere l’indennità di disoccupazione Naspi. Come si accede al servizio? Il percorso

Ultime notizie Naspi: nuovo format domande. Come usare il servizio Inps? Guida (aggiornamento 9 Maggio)

Nuovo format per richiedere la Naspi sul sito Inps. Ecco come accedere al servizio Cambia il format per le domande riguardanti l’indennità di disoccupazione, anche se il “vecchio” servizio online rimarrà utilizzabile fino al termine di un periodo di sperimentazione. Come si richiede la Naspi sul sito Inps? Una guida veloce su come accedere al modulo telematico.

Naspi: nuovo format domande. Come si richiede su sito Inps?

Nuovo format per richiedere l’indennità di disoccupazione Naspi disponibile sul sito Inps: resterà ancora attivo il “vecchio” modulo online, risalente ad agosto 2022, ancora per qualche tempo. Sarà poi sostituito definitivamente al termine di un periodo di sperimentazione. Dove reperire il nuovo servizio telematico? L’accesso rimane comunque molto intuitivo, soprattutto se si ha un po’ di dimestichezza con i portali web della Pubblica Amministrazione.

D’altra parte, il percorso risulta più veloce: naturalmente bisogna recarsi sul sito Inps, quindi, cliccare su “Sostegni, Sussidi, Indennità”, poi su “Per disoccupati”. Qui andranno cliccati in ordine i tasti: “Naspi: indennità mensile di disoccupazione”, “Utilizza il servizio”, “Naspi”. Accedendo con Spid, Cns o Cie alla sezione “Nuova procedura di domanda Naspi” si potrà compilare il modulo di domanda per richiedere l’indennità di disoccupazione.

Quali dati si dovranno inserire?

Una volta aperto il modulo online di richiesta dell’indennità di disoccupazione Naspi è chiaro che bisognerà inserire i propri dati anagrafici e poi i dati relativi all’ultimo rapporto di lavoro: i due quadri nella nuova versione del format risultano scorporati a differenza della versione precedente.

Il servizio online è stato aggiornato con nuove funzionalità di controllo automatico dei dati: per cui verranno aggiunte alcune informazioni sulla base di quelle contenute dai database Inps. Sulla stessa linea è stata incorporata una nuova sezione denominata “Avvisi” dove il richiedente troverà, in tempo reale, la segnalazione di eventuali criticità (causali non ammesse, iscrizione ad altre gestioni e così via) rispetto al riconoscimento dell’indennità di disoccupazione.

