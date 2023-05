Condividi su

Sondaggi Tecnè: Fdi in flessione, recupera il Pd

Fratelli d’Italia in flessione e Pd in crescita. Questi alcuni dei risultati evidenziati dai sondaggi Tecnè per l’Agenzia Dire nel consueto appuntamento settimanale con Monitor Italia. La rilevazione, condotta tra il 4 e il 5 maggio, vede Fdi in calo di un decimo al 29,3% mentre il Pd è in crescita dello 0,2% al 19,6%. In calo il Movimento 5 Stelle che rispetto alla rilevazione precedente perde due decimi e si attesta al 15,7%. In negativo anche la Lega che cede lo 0,1% e scivola all’8,9%. Forza Italia, in crescita di tre decimi all’8,7%, può ora tentare il sorpasso che manca dal 2017. Azione è data al 4,6%, segue l’alleanza Sinistra e Verdi al 3,1%. Sotto la soglia di sbarramento Italia Viva al 2,5%, quasi raggiunta da +Europa al 2,4%. Gli altri partiti tutti insieme raccolgono il 5,2%. La quota di astenuti e incerti è stimata al 42,8%. In leggera crescita è data la fiducia della premier Meloni (53,7%) e del governo (47,6%).

Fonte: Tecnè

Sondaggi Tecnè: nota metodologica

Campione rappresentativo della popolazione maggiorenne residente in Italia, articolato per sesso, età, area geografica

Estensione territoriale nazionale

Interviste effettuate tra il 4 e 5 maggio 2023 con metodo cati – cawi

Margine di errore delle stime: + -3,1%

Totale contatti: 7.156 (100%) – rispondenti: 1.000 (14,0%) – rifiuti/sostituzioni: 6.156 (86,0%)

Soggetto che ha realizzato il sondaggio: Tecnè srl

Committente: Agenzia Dire

