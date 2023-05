Disney+ maggio 2023, le ultime uscite in streaming (aggiornamento 10 MAGGIO)

Condividi su

Ultime notizie Disney+ maggio 2023, le ultime uscite originali in streaming (aggiornamento 10 Maggio)

su Disney+ maggio 2023 presenta una varietà di contenuti in streaming che spaziano dalla musica alle commedie e dai documentari. Disney+ presenta una varietà di contenuti in streaming che spaziano dalla musica alle commedie e dai documentari alle serie originali. Scopriamo cosa ci aspetta in questa selezione di programmi in streaming per maggio 2023.

Le novità di Disney+ maggio 2023: tutte le ultime uscite originali in streaming

Ed Sheeran: Oltre la musica. La superstar mondiale Ed Sheeran si apre in modo onesto sulla sua vita privata e sulle ispirazioni che guidano la sua musica. La serie offre uno sguardo intimo sulla sua carriera e le sfide personali che ha affrontato.

The Muppets Mayhem Band. La leggendaria Electric Mayhem Band, con i suoi membri iconici, si imbarca in un’avventura musicale nel tentativo di registrare il loro primo album in studio. Una serie divertente e piena di musica che farà ridere e cantare gli spettatori.

White Men Can’t Jump. Una commedia moderna che celebra la cultura dello streetball di Los Angeles, questa serie offre una nuova prospettiva sulla storia iconica del film del 1992. Segui le vicende di Jeremy e Kamal, due giocatori con destini intrecciati.

American Born Chinese. Tratta dall’omonima graphic novel di Gene Luen Yang, questa serie segue le avventure di Jin Wang, un adolescente che si trova coinvolto in una battaglia tra divinità cinesi. Un racconto coinvolgente sulla scoperta di sé e sulle sfide dell’adolescenza.

The Kardashians. La terza stagione di questa serie originale riprende la vita delle celebrità del clan Kardashian mentre affrontano le sfide della maternità, della genitorialità e della costruzione dei propri imperi. Non mancheranno tensioni, ma la famiglia rimarrà unita.

Wild Life: Una storia d’amore. Questo documentario segue la vita di Kristine Tompkins, ex CEO di Patagonia e presidente di Tompkins Conservation, mentre si impegna per creare parchi nazionali in Cile e Argentina. Un viaggio emozionante che abbraccia decenni di lavoro e impegno per la conservazione dell’ambiente.

Novità per tutti i gusti su Disney+

Da momenti musicali intimi alle avventure delle celebrità, dai racconti di scoperta personale alle imprese di conservazione, i programmi in streaming su Disney+ offrono una varietà di esperienze coinvolgenti e, quasi sempre, adatti a tutte le età.

