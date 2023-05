Via Tridico strada spianata per l’introduzione di Quota 41?

Condividi su

Ultime notizie Pensioni: da Quota 103 a Quota 41. Cosa succederà nel 2024? (aggiornamento 10 Maggio)

Il Commissariamento Inps un segnale importante per l’introduzione di Quota 41. Il commissariamento dell’Inps potrebbe essere un segnale importante da parte del governo sul fronte Pensioni. L’esecutivo guidato da Giorgia Meloni sta preparando il terreno per la Riforma previdenziale incentrata sull’introduzione di Quota 41 per tutti? In ogni caso bisognerà prima superare lo scoglio costituito dal superamento della Legge Fornero. Le ultime notizie.

Pensioni: da Quota 103 a Quota 41. Cosa succederà nel 2024?

La stampa specializzata ha visto nella scelta di commissariare l’Inps un passo preparatorio del Governo Meloni verso la riapertura della Riforma Pensioni in autunno, quando – sembra ormai certo – cominceranno i lavori preparatori della Legge di Bilancio per l’anno prossimo. Il 2023 è stato di fatto un anno di “spari a salve” per l’esecutivo su questo fronte, d’altronde, i tempi si sono rivelati troppo stretti dopo le elezioni di settembre per impostare uno dei proclami elettorali del centrodestra, cioè l’introduzione di Quota 41 per tutti (la pensione anticipata con 41 anni di contributi a prescindere dall’età anagrafica e dalla categoria lavorativa di appartenenza).

Cambiare i vertici Inps per aprire la strada alla Riforma previdenziale

Che la decisione di commissariare l’Inps indichi la volontà del Governo Meloni di tirare dritto su Quota 41 è facilmente spiegabile: l’ormai ex Presidente dell’Istituto Pasquale Tridico non ha mai nascosto i suoi dubbi in merito al superamento della Riforma Fornero a causa degli alti costi che avrebbe un intervento in questa direzione. Detto ciò, il nuovo Presidente – che sarà sicuramente più vicino al centrodestra del precedente – non potrà che confrontarsi con gli stessi problemi legati alle risorse: difficile vedere una riforma delle pensioni già nel 2024, l’esecutivo ha già programmato un rinnovo del taglio del cuneo fiscale e una riduzione delle aliquote Irpef. Tuttavia, già nella prossima Legge di Bilancio ci si può aspettare una qualche misura preparatoria a Quota 41: un rinnovo di Quota 103, oppure, il lancio di una nuova Quota con requisiti più leggeri.

Segui Termometro Politico su Google News

Scrivici a redazione@termometropolitico.it