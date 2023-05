Condividi su

Sondaggi Quorum: centrodestra in negativo, bene Azione e Italia Viva

Messo in archivio il progetto del partito unico, Azione e Italia Viva tornano a crescere nei consensi, ma questi restano più bassi rispetto a prima della scissione. Ad evidenziarlo sono gli ultimi sondaggi realizzati da Quorum per SkyTg24 tra il 3 e il 4 maggio. La rilevazione vede Azione al 4,1% (+0,6%) e Italia Viva al 2,4 (+0,3%). In negativo tutti i partiti di centrodestra: Fratelli d’Italia perde quattro decimi e scivola al 29%, la Lega flette all’8,6%, Forza Italia cede lo 0,6% e si attesta al 6,2%, infine Noi Moderati cala all’1,1%. In totale il centrodestra perde l’1,3% e ora raccoglie il 44,9% dei consensi.

Nell’opposizione si registra la crescita contenuta del centrosinistra (+0,3% al 25,6%). Il Pd incrementa di un decimo il bottino di voti (20,8%) mentre l’alleanza Sinistra e Verdi agguanta la soglia del 3% grazie ad un guadagno di quattro decimi rispetto alla rilevazione di fine aprile. Chiude +Europa con una flessione dello 0,2% all’1,8%.

Il Movimento 5 Stelle è sondato invece in calo dello 0,3% al 16,3%. Stessa percentuale la perde Per l’Italia ora all’1,5%. Gli altri partiti tutti insieme raccolgono il 4,9%. La quota indecisi e astenuti è stimata stabile al 42,4%.

Sondaggi Quorum: nota metodologica

Data o periodo in cui è stato realizzato il sondaggio: dal 3 al 4 maggio 2023. Universo di riferimento: popolazione maggiorenne residente in Italia, indagato per quote di genere ed età incrociate, stratificate per titolo di studio e ripartizione ISTAT di residenza. Errore campionario: +/- 3,4% con intervallo di confidenza del 95%. 805 interviste complete. Metodo raccolta delle informazioni: Cawi.

