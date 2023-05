Condividi su

Stasera in tv, Man on Fire: trama, cast e recensione

“Man on Fire – Il fuoco della vendetta” è un film che si distingue per la sua violenza esplicita e la rappresentazione cruda di un mondo dominato dalla corruzione e dalla criminalità. Il protagonista, interpretato magistralmente da Denzel Washington, è un uomo sull’orlo del baratro, tormentato dal passato e alla ricerca di redenzione.

Stasera in tv, il film con Denzel Washington alle ore 21:20 in chiaro su Rai 4.

Il cast di Man on Fire

Il cast è infarcito di presenze davvero notevoli.

Denzel Washington nel ruolo del protagonista John Creasy, un ex agente della CIA che viene assunto come guardia del corpo della giovane Pita Ramos.

Dakota Fanning nel ruolo di Pita Ramos, una bambina di nove anni figlia di una coppia americana che vive in Messico.

Christopher Walken nel ruolo dell’amico di Creasy, Paul Rayburn, un ex-agente della CIA che vive in Messico.

Giancarlo Giannini nel ruolo dell’ispettore messicano Victor Fuentes, che indaga sul rapimento di Pita.

Radha Mitchell nel ruolo di Lisa Ramos, la madre di Pita.

Marc Anthony nel ruolo di Samuel Ramos, il padre di Pita.

Rachel Ticotin nel ruolo dell’avvocato di Creasy, Mariana Garcia Guerrero.

Mickey Rourke nel ruolo di Jordan Kalfus, un noto avvocato americano che vive in Messico.

Angelina Peláez nel ruolo della governante di Pita, Aurelia.

Jesús Ochoa nel ruolo del boss della malavita messicana, “La Voz”.

Una gran messa in scena, con tanta – forse troppa? – violenza e alcuni immancabili cliché

Il film si sviluppa con un ritmo incalzante e una tensione costante, che tiene lo spettatore con il fiato sospeso fino alla fine. L’uso sapiente della fotografia e delle location contribuisce a creare un’atmosfera cupa e claustrofobica, in cui ogni personaggio sembra nascondere un segreto.

Tuttavia, nonostante i suoi pregi, “Man on Fire” non è esente da difetti. La trama, infatti, presenta alcuni cliché e stereotipi del genere action, che potrebbero apparire troppo familiari ai fan del genere. Inoltre, alcune sequenze potrebbero risultare troppo violente o sanguinolente per alcuni spettatori.

Per chi ama l’action e la violenza, un film imperdibile, stasera in tv

“Man on Fire – Il fuoco della vendetta” è un film che merita di essere visto, soprattutto per la performance di Denzel Washington e per la sua regia incisiva e coinvolgente. Tuttavia, va sottolineato che non si tratta di un film adatto a tutti i gusti, soprattutto per la sua rappresentazione esplicita della violenza. Appuntamento stasera in tv alle 21:20 su Rai 4.

