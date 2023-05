Sondaggi elettorali Emg, Fratelli d’Italia guadagna mezzo punto

Condividi su

Diminuisce l’appeal di Schlein come leader dell’opposizione

Come già per Swg, anche per Emg Fratelli d’Italia è in crescita. I sondaggi elettorali dell’istituto di Masia, che non è tra quelli più generosi con il partito di Meloni, gli attribuiscono un aumento di mezzo punto. È ora al 28,3% e allunga la distanza dal Pd, che va al 20% ma mette a segno un incremento di solo un decimale.

Totalmente fermo, invece, il Movimento 5 Stelle, al 16,3%, come del resto la Lega, al 9,3%.

Gli altri partiti che avevano superato lo sbarramento a settembre sono tutti in calo. Forza Italia va dal 6,8% al 6,5%, mentre sia Azione che Italia Viva perdono lo 0,2% e ora sono rispettivamente al 4% e al 3,2%.

Giù di due decimali anche Sinistra Italiana/Verdi, al 2,7%, la stessa percentuale di Per l’Italia con Paragone, che è stabile. Al contrario +Europa recupera lo 0,2% e si porta al 2,3%.

Entrambi all’1% ed entrambi giù di uno 0,1%, infine, Unione Popolare e Noi Moderati, mentre le liste sotto l’1%, invece, aumentano dal 2,4% al 2,7%

Per il 38% è Schlein il leader dell’opposizione

Come in altre occasioni si parla anche di gradimento verso i leader nei sondaggi elettorali di Emg. In questo caso, però, sono esaminati solo quelli dell’opposizione. La domanda è chi è più rappresentativo tra essi.

Per il 38% è Elly Schlein, segretaria del Pd, la leader dell’opposizione, ma si tratta di una percentuale di 3 punti inferiore a quella di una settimana prima. Giù anche Conte, che passa dal 33% al 29%.

Aumenta la quota degli altri, dal 6 al 10% e di coloro che sono indecisi, dal 20% al 23%.

Se Schlein prende l’80% tra gli elettori Pd, non riceve molto consenso dagli altri. È vista come leader di tutta l’opposizione solo dal 28% dei pentastellati, dal 45% dei leghisti e dal 32% di chi vota Fratelli d’Italia.

Conte, d’altronde, non va oltre il 57% neanche tra chi vota il suo partito e il 35% dei leghisti. Gran parte degli indecisi si trova tra gli elettori di Forza Italia e di Fratelli d’Italia, che non sanno o non sono interessati a chi possa essere leader nel campo avversario

Questi sondaggi elettorali di Emg sono stati realizzati il 4 maggio su un panel telematico di 1.435 casi

Segui Termometro Politico su Google News

Scrivici a redazione@termometropolitico.it