Come adattare le lampade a Led nell’illuminazione di casa

Nell’arredo per la casa, anche l’illuminazione è fondamentale per avere un ambiente di casa accogliente e moderno, ecco perché si tende sempre più a scegliere la versatilità e la bellezza del design Led. Molte lampade a Led, infatti, non solo possono essere scelte anche in cristallo oltre che in classico vetro, si possono anche optare in più colori o forme geometriche.

Il Led si adatta perfettamente in ogni stanza della casa, sempre idoneo per un arredo che verte ad arricchire ed impreziosire l’ambiente con una sofisticatezza sia per design più classici e contenuti, fino a lampadari eleganti e strisce Led in pieno stile shabby chic. Per un’illuminazione più ad impatto visivo, sicuramente la prima scelta è il Led a soffitto per poter coniugare tecnologia e arte, specialmente se si sceglie il modello Fairy, per lo splendido effetto dell’alluminio con il cristallo.

Anche le lampade da parete per le stanze grandi della casa, saranno un’ottima scelta per un’illuminazione più completa o per creare dei giochi di luce più interessanti. Inoltre le applique a Led sono assolutamente ideali per un ingresso più accogliente oppure per rendere più elegante il proprio soggiorno. Se si desidera una particolare intensità di luce la scelta migliore saranno le lampade dimmerabile.

Un dubbio che viene spesso, è anche la scelta tra luce calda o fredda, ma naturalmente la scelta dipende dal tipo di stanza. Per esempio per un bagno è più consigliata la luce fredda, mentre per rendere più rilassante la propria zona relax che può essere il soggiorno o la propria stanza, una luce calda è certamente più preferibile, anche per creare un’atmosfera più accogliente anche per i propri ospiti.

Ricorda, poi, che le lampade a Led sono molto versatili anche per quanto riguarda la scelta dei colori e delle forme. Infatti, oltre al tipico bulbo, puoi trovare anche forme a candela, a spirale, con copertura opache o in vetro per uno stile più vintage. Senza dimenticare, inoltre, che può scegliere non solo il bianco, ma anche le lampadine RGB, che combinano colori diversi, come il rosso, il giallo e così via, potendo decidere così la tonalità che più ti stuzzica.

Progettazione e design dell’illuminazione Led

Progettare e ideare la perfetta illuminazione è essenziale, specialmente per una tipologia di illuminazione per Led. La scelta dell’illuminazione si può dividere tra faretti Led ad incasso, le barre Led, pannelli e plafoniere, gli eleganti faretti da parete, oltre che le già citate lampade a Led.

Il Led di tipo incasso a muro è ideale per illuminare più punti bui della casa in modo comodo e versatile, fondendosi perfettamente al muro; già di per sè saperli posizionare in maniera creativa in base alla propria originalità, darà uno stile unico alla propria casa.

I faretti Led definiti “a incasso“, fungono principalmente da fonte di luce primaria, oppure come elemento decorativo; ad ogni modo sono un perfetto esempio di soluzione moderna, un effetto ideale per i spazi più ridotti o di nicchia nell’ambiente domestico, una bella idea per chi desidera valorizzare maggiormente punti morti di una stanza. Pannelli e plafoniere, invece, saranno perfetti per un ambiente che richiede un’illuminazione più omogenea, quindi più ideale se si desidera valorizzare gli ampi spazi della propria casa.

Per quanto riguarda i fari da parete, sono solitamente una scelta più minimalista ma al tempo stesso raffinata, per qualcosa che verte su uno stile sul classico bohemien chic, per un ambiente decisamente di carattere e più vissuto.

Optare per le barre Led, significa evitare qualsiasi zona d’ombra della casa, per chi ama illuminare ogni punto per una dimora sempre viva e piena di luce, risultando sempre con un tocco moderno.

Gli ambienti più scelti

L’illuminazione del soggiorno richiede principalmente una quantità di luce non eccessivamente forte, essendo di solito l’ambiente più visitato da possibili ospiti, quindi una luce troppo invasiva potrebbe dare fastidio, in questo caso è meglio l’utilizzo di faretti ad incasso, in modo che la luce sia potente ma non fastidiosa, potendo optare su diversi stili per non risultare monotono.

L’ingresso deve essere il meno illuminato possibile, solo luci su punti prestabiliti per poter accogliere con lo spirito giusto, in questo caso la scelta delle strisce Led è decisamente più azzeccata, in modo che la luce sia ben distribuita in modo che l’ingresso non sia comunque troppo buio, ma nemmeno eccessivamente luminoso.

La cucina deve, invece, avere le luci giuste per non infastidire con una luminosità troppo forte durante i pasti, l’ideale sarebbe scegliere barre luminose con l’opzione luce fredda, specialmente per chi ricerca un ambiente più elegante con l’aggiunta di faretti ad incasso con tonalità simili alle barre.

La camera da letto deve necessariamente avere una illuminazione debole, delicata ma con luci calde e soffuse, quindi sarà perfetto posizionare una plafoniera a soffitto come luce primaria e aggiungere strisce led sulla testata del letto per la giusta atmosfera.

