Sondaggi Euromedia: Fdi e Pd in calo, recupera il M5S

Fratelli d’Italia e Pd vedono calare i propri consensi nelle ultime intenzioni di voto registrate dai sondaggi Euromedia per Porta a Porta l’8 maggio. Fdi perde due decimi e si attesta al 28,8% mentre i dem perdono mezzo punto e scivolano al 19,6%. I punti lasciati per strada dal Pd vengono probabilmente raccolti dal Movimento 5 Stelle che cresce appunto dello 0,5% al 16,2%. Lieve incremento anche per la Lega ora al 9,6% mentre Forza Italia flette dello 0,3% al 6,8%. Azione guadagna lo 0,1% e si porta al 4,6%, Italia Viva, invece, cede lo 0,4% e cala al 3,5%. L’alleanza Sinistra e Verdi segna un +0,6% e sale al 2,5%, lasciando dietro di sè Per l’Italia con Paragone (2,4%) e +Europa (2,2%). Chiude Noi Moderati con lo 0,8% mentre gli altri partiti tutti insieme raccolgono il 3%. Gli indecisi e astenuti sono stimati al 36%. Il centrodestra raccoglie il 46% dei voti contro il 24,3% del centrosinistra.

I favorevoli al presidenzialismo sono il 46,6% (erano il 52,3% durante il governo Draghi). Favorevoli al presidenzialismo sono soprattutto gli elettori di destra e di centro mentre gli elettori di centrosinistra e M5S sono in maggioranza contrari.

Fonte: Euromedia

Sondaggi Euromedia: nota metodologica

Data o periodo in cui è stato realizzato il sondaggio: 8 maggio. Il margine di errore relativo ai risultati del sondaggio (livello di rappresentatività del campione del 95%) è +/- 3.1% per i valori percentuali relativi al totale degli intervistati (1.000 casi). Campione casuale nazionale rappresentativo della popolazione italiana maggiorenne secondo genere, età, livello di scolarità, area geografica di residenza, dimensione del comune di residenza. Interviste telefoniche – metodologia C.A.T.I.-C.A.M.I.-C.A.W.I.

