Ultime notizie Noipa cedolino: ecco quando ci saranno gli aumenti (aggiornamento 24 Maggio)

Noipa cedolino: ecco quando ci saranno gli aumenti relativi al taglio del cuneo fiscale (1,5%) e sgravi temporanei (fino a dicembre 2023) Con l’ultima manovra di bilancio – la prima del governo Meloni – si è introdotto un incremento pari all’1,5% dello stipendio tabellare, in attesa di un accordo per il rinnovo contrattuale per il triennio 2022-2024 dopo quello raggiunto e firmato pochi mesi fa per il triennio 2019-2022 (di cui abbiamo parlato più che abbondantemente, sia per gli aumenti che per il calcolo degli arretrati). Tuttavia, al momento non abbiamo ancora notizie sul pagamento di tale aumento stipendiale da parte di NoiPa.

A questo incremento dell’1,5% legato al taglio del cuneo fiscale e posto in legge di bilancio, va aggiunto anche un nuovo sgravio contributivo con il Decreto lavoro, che ridurrà l’aliquota contributiva a carico dei dipendenti a partire da luglio fino al 31 dicembre 2023. Una manovra che “conferma” in buona sostanza lo sgravio applicato dal governo Draghi e ci aggiunge qualcosa in più, ma in via temporanea (e i dubbi sul 2024 sono più che leciti). Pertanto, ci si chiede quando Noipa adeguerà gli stipendi alle nuove regole.

Qui, i dettagli sul cedolino noipa di maggio 2023

Noipa cedolino giugno 2023 è quello maggiormente indiziato per adeguamento 1,5% e relativi arretrati

Maggio potrebbe essere l’ultimo mese nel cui cedolino non vi è ancora l’adeguamento dell’1,5% previsto dal taglio del cuneo fiscale legato alla Legge di bilancio 2023. C’è speranza, infatti, che l’adeguamento possa essere effettuato con lo stipendio di giugno 2023, insieme al riconoscimento degli arretrati relativi all’incremento

In cedolino Noipa luglio 2023 arriva lo sgravio temporaneo che favorisce gran parte del comparto scolastico

Per quanto riguarda il nuovo sgravio per i dipendenti pubblici, Noipa ha comunicato la data in cui verrà applicato nel cedolino. A partire da luglio 2023, si avrà un ulteriore sgravio del 4%, che ridurrà notevolmente l’aliquota contributiva a carico dei lavoratori. Per le buste paga inferiori a 2.692 euro, lo sgravio sarà del 6%, portando l’aliquota contributiva al 2,80%. Per le buste paga inferiori a 1.923 euro, lo sgravio sarà del 7%, con un’aliquota contributiva all’1,80%. Questa novità garantirà aumenti che varieranno da circa 48 euro a circa 65 euro, offrendo un sollievo significativo per i dipendenti pubblici. Come detto, però, questi sgravi sono temporanei e non vi è alcuna certezza che saranno riconfermati anche per il prossimo anno.

Sarà con l’estate che arriveranno le buone notizie (e gli incrementi)

In definitiva, nel cedolino Noipa giugno 2023 si dovrebbero finalmente vedere gli arretrati dell’1,5% promesso con la legge di bilancio di quest’anno. Dal mese successivo, invece, parte con sicurezza lo sgravio contributivo temporaneo voluto nel decreto lavoro.

