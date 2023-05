Condividi su

Sondaggi Quorum/YouTrend: il Pd si avvicina a piccoli passi a Fdi

Il Partito Democratico continua a ridurre la distanza che lo separa da Fratelli d’Italia. A sostenerlo sono gli ultimi sondaggi realizzati da Quorum/YouTrend per SkyTg24. Secondo la rilevazione presentata il 22 maggio, Fdi ha ad oggi 8 punti di vantaggio sul Pd. Il partito della premier raccoglie il 29,4% dei consensi, rimasti invariati rispetto alla rilevazione del 24 aprile. Il Pd, al contrario, ha guadagnato sei decimi attestandosi al 21,3%. In area centrosinistra va segnalata la risalita importante dell’alleanza Sinistra e Verdi, tornati sopra la soglia di sbarramento al 3,1, grazie ad un incremento di mezzo punto percentuale. In totale il centrosinistra ha accresciuto il proprio bottino di voti di quasi un punto percentuale al 26,2%.

Il centrodestra invece ha perso la stessa percentuale, complici le cadute di Lega e Forza Italia. I primi hanno lasciato sul campo mezzo punto e ora si trovano all’8,2%, i secondi hanno ceduto tre decimi scivolando al 6,5%. In totale il centrodestra raccoglie oggi il 45,3% dei consensi.

Va segnalato nel campo progressista il pesante calo del Movimento 5 Stelle (-0,8%) ora sceso al 16,1%. In negativo pure Azione al 3,4% mentre Italia Viva recupera qualcosa (+0,3%) ma si trova ancora sotto la soglia di sbarramento del 3% insieme a Per l’Italia sondata in calo all’1,6%. Gli altri partiti tutti insieme raccolgono il 5% mentre la quota di astenuti e indecisi continua ad ingrossarsi (+2% al 44,4%).

Fonte: Quorum

Sondaggi Quorum/YouTrend: nota metodologica

Data o periodo in cui è stato realizzato il sondaggio: dal 17 al 18 maggio 2023. Universo di riferimento: popolazione maggiorenne residente in Italia, indagato per quote di genere ed età incrociate, stratificate per titolo di studio e ripartizione ISTAT di residenza. Errore campionario: +/- 3,4% con intervallo di confidenza del 95%. 801 interviste complete, la metodologia CAWI non consente di rilevare il numero dei non rispondenti e delle sostituzioni effettuate.

