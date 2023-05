Sondaggi elettorali Swg, scende il Pd e il centrosinistra (aggiornamento 25 MAGGIO)

Condividi su

Il partito di Elly Schlein perde lo 0,4% Non è stata una settimana positiva per il centrosinistra sul versante delle intenzioni di voto. Sono in discesa sia il Pd che +Europa e solo per Sinistra Italiana e Verdi si scorge un progresso di un decimale, dal 3,4% al 3,5%.

Il partito di Elly Schlein, secondo i sondaggi elettorali di Swg, scende di quattro decimali e va al 20,9%, mentre quello di Bonino ne perde due e finisce al 2,2%. Se il Pd è al di sopra del dato delle politiche, +Europa è invece al di sotto.

Parallelamente si riprende parzialmente il Movimento 5 Stelle, che riguadagna uno 0,2% e torna al 16%.

Nel centrodestra vi sono pochi cambiamenti. Fratelli d’Italia e Forza Italia lasciano sul terreno ognuno un decimale e ora sono rispettivamente al 29,7% e al 6,7%, ma in compenso la Lega ne guadagna due salendo all’8,8%.

Fuori dai poli a dispetto della tensioni con Italia Viva Azione registra un aumento e passa dal 4,1% al 4,3%, mentre i renziani sono stabili al 2,7%.

In crescita, poi, i partiti più radicali, come Per l’Italia con Paragone, che torna al 2%, e Unione Popolare, che sale dall’1,4% all’1,6%

Sondaggi elettorali Swg, l’opinione degli italiani sulla visita di Zelensky

Ad avere dominato l’ultima settimana è stata anche la visita in Italia del presidente ucraino Zelensky. Come è stata presa dagli italiani? Per il 54% ha dimostrato che l’Italia è un importante alleato dell’Ucraina.

Sono un po’ di meno, però, quelli che pensano che il nostro Governo faccia bene a sostenere la linea di Kiev, il 49%, una percentuale in ogni caso superiore a quella di quanti solitamente approvano l’invio di armi nel Paese.

In particolare questo 49% diventa il 74% nel caso degli elettori del Pd, mentre scende al 39% tra i pentastellati. Chi vota Fratelli d’Italia, invece, la pensa esattamente come la media degli italiani.

Vi è poi anche un 59% che pensa che il Papa potrebbe avere un ruolo fondamentale per i negoziati tra Russia e Ucraina se si aprissero.

Questi sondaggi elettorali sono stati realizzati tra il 17 e il 19 maggio con metodo Cawi su 800 soggetti, mentre quelli sulle intenzioni di voto sono stati fatti tra il 17 e il 22 maggio con metodo Cati-Cami-Cawi su 1.200 intervistati.

