Sondaggi Tp: per un terzo degli italiani governo Meloni è un Draghi bis

Per oltre quattro italiani su dieci (42,3%) la mancata prevenzione, manutenzione e cura del territorio da parte dei governi è la principale causa delle alluvioni in Romagna. Il 26,5% dà invece la colpa alla regione Emilia-Romagna che non avrebbe speso le risorse che pur aveva per mettere in sicurezza gli argini mentre il 23,7% punta il dito contro il cambiamento climatico. Solo il 6% considera le alluvioni un evento naturale che è sempre accaduto. Sono questi alcuni dei risultati emersi dal sondaggio settimanale realizzato da Termometro Politico tra il 23 e il 25 maggio 2023.

Fonte: Termometro Politico

Diversi i significati che gli intervistati danno all’annunciata occupazione russa di Bakhmut. Per il 26,4% la conquista non ha importanza, per il 25%, invece, è un successo soprattutto psicologico per i russi ma meno significativa dal punto di vista militare, per il 17,8% è una vittoria importante per la Russia sia dal punto di vista militare che psicologico, infine per il 15,3% è un buon segno per gli ucraini visto che l’esercito russo per occupare questa piccola città ha dovuto spendere molte risorse e uomini.

Fonte: Termometro Politico

Il 47% degli italiani definisce un atto incosciente che potrebbe portare a un’escalation militare l’invio di caccia F16 all’Ucraina da parte della Nato. Per il 23,6% si tratta di una scelta doverosa giunta in ritardo mentre per il 17,3% è un’evoluzione prevedibile dell’assistenza militare occidentale che però non cambierà di molto gli equilibri sul terreno. Il 7,1% lo considera un atto disperato che mostra quanto l’Ucraina sia in difficoltà e non riesca a contrastare efficacemente la Russia.

Fonte: Termometro Politico

Un terzo degli italiani (25,2%) pensa che il governo Meloni non sia altro che un Draghi bis in quanto sta rinnegando le posizioni prese in campagna elettorale. Il 19,9% si rincuora del fatto che l’attuale esecutivo sia meno sovranista di come appariva in campagna elettorale mentre il 17,5% pensa l’esatto opposto. Il 22%, invece, ritiene che il governo Meloni si sta comportando “per fortuna” come aveva promesso in campagna elettorale.

Fonte: Termometro Politico

Cala di oltre un punto l’indice di fiducia degli italiani nella premier Meloni ora al 43,8%. Le intenzioni di voto registrate da Termometro Politico vedono Fdi e Pd in crescita rispetto alla precedente rilevazione al 29,7% e al 19,3%. M5S stabile al 16%, Lega e Forza Italia in leggera flessione rispettivamente al 9,3% e al 7,4%. Azione avanza di un decimo al 4,1%, seguono appaiati Italexit e Sinistra/Verdi al 2,5%, poi Italia viva al 2,4% e +Europa al 2,3%.

Fonte: Termometro Politico

Fonte: Termometro Politico

Sondaggi Tp: nota metodologica

Sondaggio realizzato con metodo CAWI, 3900 interviste raccolte tra il 23 e il 25 maggio 2023.

