Noipa cedolino giugno 2023: brutte notizie rispetto alle aspettative

Noipa cedolino giugno 2023: brutte notizie rispetto alle attese

Siamo giunti ormai a metà anno e ci si appresta a vivere, per i dipendenti del comparto Scuola, un mese caldo non solo dal punto di vista climatico ma anche da quello degli impegni. Oltre a questo, però, l’occhio va sempre alla busta paga. Ebbene, le aspettative che si erano create nelle scorse settimane riguardo la possibilità di vedere, finalmente, il taglio del cuneo fiscale (1,5%) in busta paga, dovrebbero essere disattese. C’è da rimarcare, però, che gli incrementi sono davvero esigui, potendo raggiungere al massimo 200 euro spalmati fino a dicembre 2023, così come riportato da vari portali specializzati. Sarà, più significativo, l’incremento legato al taglio temporaneo della tassazione applicato da luglio a dicembre.

In cedolino Noipa luglio 2023 arriva lo sgravio temporaneo che favorisce gran parte del comparto scolastico

Per quanto riguarda il nuovo sgravio per i dipendenti pubblici, NoPa ha comunicato la data in cui verrà applicato nel cedolino. A partire da luglio 2023, si avrà un ulteriore sgravio del 4%, che ridurrà notevolmente l’aliquota contributiva a carico dei lavoratori. Per le buste paga inferiori a 2.692 euro, lo sgravio sarà del 6%, portando l’aliquota contributiva al 2,80%. Per le buste paga inferiori a 1.923 euro, lo sgravio sarà del 7%, con un’aliquota contributiva all’1,80%. Questa novità garantirà aumenti che varieranno da circa 48 euro a circa 65 euro, offrendo un sollievo significativo per i dipendenti pubblici. Come detto, però, questi sgravi sono temporanei e non vi è alcuna certezza che saranno riconfermati anche per il prossimo anno.

Quando sarà visibile cedolino Noipa giugno 2023

Come sempre, il pdf del cedolino Noipa sarà caricato già a partire dai primi giorni del mese, ma per vedere l’importo bisognerà attendere la metà del mese.

