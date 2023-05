Condividi su

Streaming Netflix giugno 2023: tutte le uscite in esclusiva

Un mese estremamente atteso per gli spettatori della grande N, per via, in particolare, del ritorno di due delle serie più attese in assoluto a livello mondiale. Parliamo di Black Mirror, che tornerà con la sua sesta stagione a partire dal 6 giugno, e con la prima parte della terza stagione di The Witcher. A queste due si aggiunge il fenomeno tutto italiano “Questo mondo non mi renderà cattivo”: la seconda serie scritta da Zerocalcare e già autore di “Strappare lungo i bordi”, una serie animata ispirata a una graphic novel del fumettista romano. L’attesa è davvero grande.

Tutte le nuove uscite esclusiva Netflix giugno 2023 in streaming

I tre giorni dopo la fine (1 giugno)

Valeria 3 (2 giugno)

Barracuda Queens (5 giugno)

Black Mirror 6 (giugno)

Arnold (7 giugno)

Non ho mai 4 (8 giugno)

Tour de France (8 giugno)

Questo mondo non mi renderà cattivo (9 giugno)

Tex Mex Motors (9 giugno)

Le carte dell’assassino (9 giugno)

I segugi (9 giugno)

Il nostro pianeta II (14 giugno)

The Witcher 3, parte I (29 giugno)

