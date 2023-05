Condividi su

Ultime notizie pagamento pensione giugno 2023: il calendario e quando si ritira (aggiornamento 30 Maggio)

Quando saranno pagate le pensioni di giugno? Siamo prossimi al mese di giugno, quando avverranno i pagamenti delle pensioni Inps. Questo mese, i pensionati riceveranno il pagamento il primo giorno del mese, senza differenze tra chi ha scelto Poste Italiane o una banca come intermediario. È possibile ritirare le pensioni in contanti presso gli uffici postali, seguendo un calendario basato sull’ordine alfabetico del cognome. Chi ha un Libretto di Risparmio, un Conto BancoPosta o una Postepay Evolution riceverà l’accredito della pensione il 1° giugno.

Il calendario per il ritiro pagamento pensione giugno 2023

È importante rispettare il calendario per evitare assembramenti. Non sono ancora state confermate le date esatte per il ritiro delle pensioni presso gli uffici postali, e presumibilmente sarà organizzato in base alla lettera iniziale del cognome con il seguente calendario:

giovedì 1° giugno lettere A-B;

sabato 3 giugno (mattina) lettere C-D;

lunedì 5 giugno lettere da E a K;

martedì 6 giugno lettere da L a O;

mercoledì 7 giugno lettere da P a R;

giovedì 8 giugno lettere da S a Z.

Si può usufruire di Postamat per il ritiro più celere

Un’altra opzione è il ritiro materiale della pensione tramite gli sportelli Postamat sparsi nel paese. Questa opzione permette di prelevare la pensione in contanti utilizzando la carta Postamat, evitando le lunghe code agli sportelli delle Poste.

In conclusione, i pensionati possono scegliere tra l’accredito automatico sul conto corrente, il ritiro presso gli uffici postali o il ritiro tramite sportelli Postamat, a seconda delle loro preferenze personali.

