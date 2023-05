Installare un montascale in casa: 5 consigli

Condividi su

La scelta di installare un montascale in casa può rappresentare una soluzione importante per garantire maggiore autonomia e sicurezza a coloro che hanno difficoltà motorie o problemi di deambulazione. L’acquisto e l’installazione di un montascale, sia esso nuovo o usato, richiede però una certa attenzione a vari aspetti, da quelli legati all’efficienza del dispositivo a quelli relativi alla conformità della propria abitazione.

1. Valutare lo spazio disponibile

Per prima cosa, è importante considerare lo spazio disponibile. Un montascale richiede infatti un minimo di spazio per poter essere installato correttamente. Se l’abitazione dispone di scale strette o con curve particolari, potrebbe essere necessario optare per modelli specifici, capaci di adattarsi a tali condizioni. Pertanto, prima di procedere all’acquisto, è consigliabile effettuare una valutazione accurata degli spazi e richiedere un sopralluogo da parte di un tecnico specializzato.

2. Selezionare il modello più adatto

Esistono numerosi modelli di montascale sul mercato, ognuno con caratteristiche e funzionalità differenti. Alcuni sono progettati per trasportare la persona seduta, altri prevedono l’uso di una sedia a rotelle, altri ancora sono pensati per il trasporto in piedi. Inoltre, vi sono modelli per interni e per esterni, con diverse capacità di carico e con diverse velocità di funzionamento. La scelta del modello più adatto dipende dalle specifiche necessità della persona che dovrà utilizzarlo, dalla conformazione delle scale e dall’uso che se ne intende fare.

3. Valutare il budget disponibile

Un altro aspetto da considerare è il budget disponibile. I prezzi dei montascale possono variare notevolmente a seconda del modello e delle sue caratteristiche. Esistono però anche soluzioni economiche, come l’acquisto di un montascale usato. In questo caso, è fondamentale fare attenzione alla manutenzione e al corretto funzionamento del dispositivo. Si consiglia di rivolgersi a rivenditori affidabili e di richiedere una prova del funzionamento del montascale prima di procedere all’acquisto.

4. Verificare le normative vigenti

Prima di procedere all’installazione del montascale, è importante verificare le normative vigenti in materia. In molti paesi, infatti, l’installazione di un montascale è soggetta a specifici requisiti normativi e può richiedere l’ottenimento di permessi o autorizzazioni. Inoltre, è importante assicurarsi che il montascale rispetti le norme di sicurezza e di accessibilità. Un professionista del settore sarà in grado di fornire tutte le informazioni necessarie e di guidare nella scelta del montascale più adatto.

5. Pianificare la manutenzione

Infine, una volta installato il montascale, è fondamentale pianificare una manutenzione regolare per assicurarsi che il dispositivo funzioni correttamente e in sicurezza nel tempo. Questo aspetto è ancora più rilevante nel caso di un montascale usato, che potrebbe necessitare di interventi di manutenzione più frequenti o di parti di ricambio. Si consiglia di rivolgersi a un tecnico specializzato e di stipulare un contratto di manutenzione, per garantire un controllo periodico del montascale e intervenire tempestivamente in caso di problemi o malfunzionamenti.

In conclusione, l’installazione di un montascale in casa può rappresentare una soluzione efficace per migliorare l’autonomia e la qualità della vita di coloro che hanno difficoltà motorie. Seguendo questi consigli, sarà possibile affrontare l’acquisto e l’installazione del montascale con maggiore consapevolezza e tranquillità, per una scelta che risponde al meglio alle proprie esigenze.

