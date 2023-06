Campioni di Passive Income: Il programma referral di Caged Beasts, lo Staking di Cosmos e UNUS SED LEO

Condividi su

Il mondo delle criptovalute ha possibilità infinite. Agli albori del Bitcoin, si pensava che queste risorse digitali fossero solo mezzi di scambio e non c’erano altri utilizzi per essi.



Ma la maggiore popolarità del meccanismo di consenso proof of stake ha aggiunto una dimensione completamente nuova alle criptovalute nella loro sfida per sostituire le valute fiat. Lo staking ha aperto la possibilità di guadagnare redditi passivi con le criptovalute e una delle opzioni più popolari è il token Cosmos (ATOM). Ad unirsi ad ATOM con rendimenti annuali interessanti c’è anche UNUS SED LEO (LEO).





Ma guadagnare redditi passivi con le criptovalute non è appannaggio solo dello staking. Caged Beasts (BEASTS), una moneta meme che si sta preparando per la prevendita, ha introdotto uno schema di referral unico che può superare i premi di staking forniti da altre reti. Questo articolo approfondirà il potenziale dello staking di ATOM e LEO e anche il programma di riferimento offerto da BEASTS.

Lo Staking di Cosmos: le possibilità dell'”Internet delle blockchain”

La rete Cosmos è nota come “Internet delle blockchain”, in quanto consente lo scambio di dati tra varie blockchain. Lo staking di ATOM è un metodo sicuro per guadagnare reddito passivo, con un rendimento annuo che arriva fino al 9,7%. I rendimenti dello staking di ATOM lo rendono un’opzione interessante per i premi a lungo termine.



Facendo lo Staking di ATOM, gli utenti possono partecipare attivamente alla rete e acquisire autorità decisionale. Ciò consente loro di votare decisioni importanti nell’ecosistema Cosmos. La rete consente inoltre di riscuotere premi per lo staking in qualsiasi momento, rendendola più attraente grazie alla sua flessibilità.

Utility nell’ecosistema Bitfinex Alimenta UNUS SED LEO

UNUS SED LEO (LEO) si distingue come criptovaluta promettente che offre opportunità di staking con potenziali rendimenti percentuali annuali (APY) superiori al 21%. Anche lo staking dei token LEO è un’opzione sicura in quanto non si deprezza a causa della sua natura deflazionistica. La rete riacquista regolarmente una certa quantità di LEO da bruciare per mantenere il valore del token, rendendo LEO un asset in grado di battere le tendenze al ribasso del mercato.

Uno dei principali vantaggi dello staking di LEO è la sua utilità all’interno dello scambio Bitfinex. I token LEO possono essere utilizzati per pagare le commissioni di negoziazione nell’exchange, conferendogli un’utilità organica. Inoltre, detenere UNUS SED LEO può far guadagnare ai titolari sconti sulle commissioni di negoziazione, rendendolo un asset interessante per i trader regolari in borsa.

Caged Beasts si prepara a rivoluzionare il mondo delle criptovalute

Caged Beasts, una moneta meme che si sta preparando per la prevendita, offre un programma di referral unico che offre premi migliori rispetto allo staking. Ogni possessore di BEASTS riceve un codice di riferimento personalizzato e può condividerlo con amici e familiari. Quando qualcuno acquista utilizzando questo codice e l’utente che lo possiede riceve un istantaneo 20% del deposito in ETH, BNB o USDT sul proprio portafoglio. Nel frattempo, il nuovo utente riceverà un bonus del 20% sul suo acquisto. Il sistema di riferimento è un approccio creativo per promuovere la consapevolezza del marchio e il coinvolgimento della comunità.

L’apertura del progetto riguardo alla sua politica di liquidità è un altro aspetto promettente. Con il 75% dei token riservati alla prevendita e il resto destinato agli sforzi di marketing, Caged Beasts dimostra trasparenza, infondendo fiducia nei potenziali investitori.

Conclusioni

La rete Cosmos e UNUS SED LEO offrono rendimenti interessanti sullo staking dei rispettivi token. Lo staking dei token rende anche le loro reti più sicure e ciò costituisce un valore aggiunto. Ma l’esclusivo programma di riferimento di Caged Beasts presenta un modo alternativo per guadagnare entrate passive. L’offerta di BEASTS del 20% di premi supera i rendimenti di puntata offerti da LEO e ATOM e può spingere la sua prevendita in cima alla classifica.

Per saperne di più su Caged Beasts (BEASTS):

Website: https://cagedbeasts.com

Twitter: https://twitter.com/CAGED_BEASTS

Telegram: https://t.me/CAGEDBEASTS