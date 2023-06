Condividi su

Restituire Bonus Renzi dopo modello 730: ecco a chi capiterà

Restituire Bonus Renzi: a molti lavoratori potrebbe capitare a seguito dell’inoltro della dichiarazione dei redditi. Il motivo è da ricercare nella determinazione del conguaglio che viene calcolato dopo la presentazione del modello 730, quindi, della determinazione di imposte dovute e detrazioni spettanti al contribuente. Uno sguardo veloce al meccanismo.

Restituire Bonus Renzi dopo la presentazione del modello 730? Potrebbe capitare a molti lavoratori per via delle modifiche apportate al trattamento integrativo nel corso del 2022. Cioè quando è stato riconosciuto in misura piena solo a chi ha un reddito inferiore ai 15mila euro. Da precisare, dunque, che non corre alcun rischio di dover restituire il Bonus Renzi chi ha un reddito entro i 15mila euro. Diverso il discorso, invece, per chi ha un reddito superiore ai 15mila euro ed entro i 28mila euro.

In sostanza, la normativa attualmente in vigore prevede che il Bonus Renzi sia erogato sotto forma di trattamento integrativo anche per i redditi superiori ai 15mila euro ed entro i 28mila euro per un ammontare che non può superare i 1.200 euro (fino a 100 euro in più al mese in busta paga). Lo stesso ammontare, d’altra parte, viene determinato nella misura della differenza tra imposta lorda, le tasse dovute dal lavoratore come calcolate al momento della dichiarazione dei redditi, e totale delle detrazioni spettanti.

Le detrazioni devono superare l’imposta lorda complessiva

Restituire Bonus Renzi dopo la presentazione del modello 730? In breve si può dire che succederà a tutti quei lavoratori per cui le detrazioni non superano l’imposta lorda. Tuttavia, non capiterà solo a questi ultimi: anche se la differenza tra detrazioni spettanti e imposta lorda risulterà inferiore a 1.200 euro il Bonus Renzi dovrà essere restituito anche se parzialmente. In questo caso si dovrà restituire, appunto, la differenza tra ammontare complessivo dell’imposta lorda e detrazioni spettanti.

