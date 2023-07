Siti di incontri extraconiugali: dove gli italiani trovano l’amante d’estate

Condividi su

Il caldo avanza, la voglia di vacanze pure. Ma a crescere è anche il desiderio di evasione totale, compreso quello di incontri extraconiugali che spezzino la monotonia del quotidiano e regalino brividi d’eccitazione.

Gli italiani – popolo di amanti soprattutto, più che di poeti e di navigatori – non si lasciano scappare l’occasione di un incontro adulterino sotto il sole estivo, di quel peccatuccio che rende la vita più piccante.

Lo fanno soprattutto sui siti di incontri extraconiugali, perché ormai è impossibile pensare che un tradimento non sia 2.0, ma anche perché è davvero così semplice che anche un boomer sa farlo.

Estate 2023: è boom di incontri adulteri

Pur essendo solo al giro di boa dell’estate 2023, in realtà il quadro degli incontri adulteri è già molto chiaro: è boom.

Secondo un sondaggio anonimo promosso da Tradimentiitaliani.com , il sito per relazioni extraconiugali con utenza tutta italiana, il 67,5% degli iscritti ha ammesso di aver già tradito il proprio/a partner in questi primi periodi estivi.

Di questi, il 39% ha precisato di avere anche più contatti “caldi” con i quali si prospetta qualche rendez vous piccante, a breve.

C’è da dire che non c’è particolare discrepanza fra uomini e donne traditori: i primi, si attestano su di una percentuale del 52%, mentre le donne che tradiscono il partner sono il 48% degli intervistati.

Molto interessante è anche il dato relativo alla tendenza seriale degli incontri adulteri. Per circa l’80% degli intervistati, il tradimento avviene con costanza, mentre il restante si ferma ad un qualcosa di semplicemente occasionale.

Più “ludico”, se vogliamo, è il dato che ci riporta quali sono le città italiane dove maggiore è il tasso di infedeltà.

I risultati puntano il dito verso la dinamica attività di incontri extraconiugali presente nelle metropoli del Paese, complice anche lo svuotamento delle città per preferire mete più vacanziere, rotolando verso Sud o all’estero: chi resta, sa come passare il tempo.

Fra le più infedeli troviamo Roma, Milano, Torino, Trieste e Bologna, seguite da Napoli, Catania e Verona e Venezia.

Certamente, anche se non traspare da questo sondaggio, il tasso di infedeltà aumenta vertiginosamente nelle piccole e grandi località di mare e di montagna, rispetto alla norma, ma sempre in maniera soft: d’altronde, spesso in vacanza si parte con il proprio partner ufficiale e bisogna davvero fare le cose con molta attenzione, per non essere sgamati.

Le statistiche: 2022-2023 a confronto

Se guardiamo alle statistiche sugli incontri adulteri dell’estate 2022, la prima cosa che si nota è l’incremento di chi ha ceduto al tradimento.

Si è passati dal 45% del 2022, al 67,5% del 2023, pur dovendo precisare che l’estate non è ancora terminata e che tale dato è, potenzialmente, destinato a crescere.

Fra le città che tradiscono di più si attestano sempre le grandi metropoli, anche se lo scorso anno avevamo in testa Milano, seguita da Trieste, Napoli e Roma.

Un dato curioso è, invece, l’incremento delle donne che cedono alla seduzione extraconiugale: nel 2022, la percentuale si fermava al 42,8%, mentre nel 2023 è aumentata di ben 6 punti.

Siti di incontri extraconiugali: i preferiti di sempre

Dal quadro d’insieme si evince certamente una notevole tendenza degli italiani a dedicarsi ad una nuova e sempre eccitante attività estiva: gli incontri adulteri.

I dati di chi si concede una scappatella salgono progressivamente con il passare delle stagioni, senza troppe cerimonie.

Si tradisce in città prettamente, ma anche al mare, in montagna, ovunque ve ne sia la possibilità, anche se dall’altra parte del resort vi è il proprio partner ufficiale.

Ma, più nel dettaglio, come si trova un amante?

La tendenza odierna è quella di iscriversi sui siti di incontri extraconiugali, che rappresentano il modo più semplice ed immediato per entrare nel giro dei fedifraghi.

Le chat extraconiugali sono un novello Eden peccaminoso per chi, con due piedi in una scarpa, deve destreggiarsi fra amanti e ruoli ufficiali.

Non ci sono orari, né dinamiche preimpostate, qui: basta collegarsi grazie ad un semplice smartphone e si è subito pronti per correre a caccia della prossima avventura hot.

Per andare sul sicuro, sono nati siti per relazioni extraconiugali come Tradimentiitaliani.com, che concentrano solo ed esclusivamente utenti interessati ad incontri spicci e mirati: un modo intelligente di indirizzare un desiderio.

Naturalmente, i vecchi modi per trovare un amante in estate restano immutati, sono solo messi un po’ da parte da chi ha ceduto ad un più pratico strumento per conoscere gente: la tecnologia.

Ma sono sono sicuri?

Assolutamente sì.

Oggi i siti di incontri extraconiugali si impegnano a garantire la privacy e la discrezione dei propri utenti. Utilizzano protocolli di sicurezza avanzati per proteggere le informazioni personali e offrono strumenti per gestire l’anonimato, durante le interazioni online.

Basta un minimo di savoir faire per operare nel pieno dell’anonimato e rivelarsi solo al momento giusto, con la propria fiamma occasionale.

La ricerca dell’avventura (prima) online e (poi) offline

Se con le chat per sposati si riesce ad avere più contatti assieme, quello che è poi importante è vedersi da vicino: il tradimento solo virtuale non ha tantissimo senso, alla lunga.

Così, dalle chat si esce fuori, nella vita reale, con l’obiettivo di una scappatella estiva (che si spera) memorabile.

Eppure, in alcuni casi, può addirittura accadere il contrario, ovvero trovarsi offline e darsi un rendez vous online, anche se solo per conoscersi ed organizzarsi al meglio.

Non è insolito che fra persone conosciute in albergo, in resort o in altre situazioni ci si dia un appuntamento online, evadendo dai pericoli di conversazioni ed ammiccamenti da vicino.

Perché non iscriversi su WhatsApp o Telegram, starai pensando? Semplice, perché il senso di sicurezza e l’anonimato garantito dai siti per adulteri è talmente alto, da preferirlo al classico scambio di numero di telefono o di un invito a seguirsi sui social.

Un vantaggio decisamente ottimale, per chi non vuole lasciare tracce e godersi l’estate fra mille avventure hot.