In calo, sotto il 16%, il Movimento 5 Stelle

Cresce il centrodestra. Questo è il primo dato fondamentale che emerge dagli ultimi sondaggi elettorali di Swg, che mostrano sia Fratelli d’Italia che la Lega in aumento. Il partito della premier sale di mezzo punto, andando al 28,8%. È un balzo non da poco in una sola settimana per una formazione che gli ultimi mesi non aveva avuto grandi variazioni, soprattutto non in positivo, in particolare a fronte di quello che avviene per altri istituti.

Il partito di Matteo Salvini, invece, cresce di quattro decimali e raggiunge la soglia del 10%, che non toccava da molto tempo.

A contrastare questi aumenti vi è il calo di Forza Italia, che perde lo 0,3%, ma nel complesso la maggioranza guadagna quindi lo 0,6%.

A scendere in modo netto è invece il Movimento 5 Stelle, che perdendo lo 0,4%, va sotto al 16%, al 15,9%. Se la cava meglio il Pd, che guadagna tre decimali ed è al 20,4%, mentre prevale il segno meno sia per Sinistra Italiana/Verdi, al 3,2%, e +Europa, al 2,4%.

Nella stessa condizione sono sia Azione che Italia Viva, in calo rispettivamente dello 0,1% e dello 0,2% al 3,6% e al 2,8%.

Le liste minori, invece, sono in ascesa. Per l’Italia con Paragone va dall’1,9% al 2,1% e Unione Popolare sale all’1,8%

Sondaggi elettorali Swg, elettori di centrodestra spaccati su Santanché

A tenere banco negli ultimi sondaggi elettorali di Swg è anche il caso del ministro Santanché, che è indagata da alcuni mesi. Per il 59% degli italiani dovrebbe dimettersi e solo per il 14% dovrebbe rimanere al suo posto, ma il dato più interessante riguarda l’opinione degli elettori della maggioranza.

Questi sono spaccati: coloro che pensano che Santanché debba rinunciare all’incarico sono quasi quanti quelli che credono debba resistere, 38% contro 39%. Il 23% di essi è invece indeciso.

Tra chi vota per l’opposizione a essere per le dimissioni è la larghissima maggioranza, l’86%, mentre solo il 5% è contrario.

Questi sondaggi elettorali sono stati realizzati con tecnica Cati-Cami-Cawi tra il 5 e il 10 luglio su 1.200 soggetti

