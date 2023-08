Climatizzatore 12000 btu: British Thermal Unit

Condividi su

Quando ci si accinge a comprare un climatizzatore nuovo per la propria casa ci si imbatte in molti casi in prodotti da 12000 btu. Non tutti, però, conoscono il significato di questo valore, anche per ciò che riguarda lo spazio che può essere rinfrescato. In generale un climatizzatore da 12000 btu è di tipo medio: quello che non a caso viene comprato da quasi tutti, per la sua capacità di climatizzare un ambiente con una superficie compresa tra i 40 e i 50 metri quadri, che poi è la dimensione standard, in un appartamento moderno, della zona living e della zona notte.

Che cosa vuol dire che un climatizzatore è da 12000 btu

Cosa significa, dunque, comprare un climatizzatore 12000 btu ? È bene sapere che btu non è che l’acronimo di British Thermal Unit, una sigla che corrisponde al parametro che evidenzia la capacità di un climatizzatore di riscaldare e di refrigerare nell’unità di tempo presa come riferimento, pari a un’ora. È necessario scegliere i btu non solo sulla base di un calcolo matematico, ma anche tenendo conto di molteplici aspetti: per esempio l’esposizione della stanza nella quale il climatizzatore sarà posizionato, ma anche la zona climatica in cui l’abitazione è collocata, il volume dell’ambiente che è necessario refrigerare e l’isolamento dell’edificio. Alla luce di così tanti fattori da valutare, è bene richiedere la consulenza di un esperto professionista che sia in grado di esaminare con cura ogni dettaglio: così si può essere certi di portare a termine il miglior acquisto possibile.

Il calcolo dei btu

È abbastanza facile il calcolo che è necessario effettuare per scoprire di quanti btu si ha bisogno. È sufficiente moltiplicare il numero di metri quadri della superficie dell’ambiente per l’altezza, sempre espressa in metri, e poi moltiplicare il prodotto così ottenuto per 100. Ipotizzando di avere a che fare con un salone che ha una superficie di 43 metri quadri, il risultato della moltiplicazione 43 x 2.70 (l’altezza media di una stanza, che prendiamo qui come esempio) x 100 è pari a 11610. Siamo molto vicini, dunque, a 12000: ecco perché in tale circostanza il climatizzatore da comprare dovrà essere di almeno 12000 btu. Attenzione: se si compra un dispositivo con un numero di btu più basso ci si ritrova con un macchinario insufficiente. Ma d’altro canto non si deve eccedere nemmeno nel senso opposto, perché un condizionatore troppo potente comporterebbe uno spreco di energia, e quindi di denaro.

Quali aspetti prendere in considerazione

Il calcolo matematico che abbiamo visto in precedenza è senza dubbio utile ma, comunque, ha un valore solo orientativo. È evidente, infatti, che la metratura di una stanza da sola non può essere sufficiente per stabilire i btu di cui si ha bisogno. Ci sono altri parametri su cui ci si deve focalizzare: per esempio la presenza delle finestre e la loro superficie, ma anche l’isolamento termico della casa e, come si è accennato, l’esposizione dell’ambiente che deve essere climatizzato. Occorre poi tenere conto della presenza di eventuali tendaggi esterni in grado di filtrare la luce diretta e del numero di persone che fanno parte del nucleo familiare. A tal proposito, un nucleo composto da 4 persone rappresenta lo standard di riferimento: per ogni persona in più si devono calcolare 600 btu extra. Sulla base di tali aspetti, quindi, si può capire se si ha bisogno di un condizionatore con un livello di potenza più o meno elevato.

Guida alla scelta

Come detto, i climatizzatori da 12000 btu rappresentano la soluzione ideale per ambienti con una estensione compresa fra i 40 e i 50 metri quadri. I btu costituiscono l'unità di misura che viene utilizzata per indicare la potenza di un condizionatore. Il mercato mette a disposizione una vasta gamma di soluzioni, con caratteristiche e funzioni differenti, così da andare incontro alle esigenze più diverse e ai gusti di tutti i consumatori.

